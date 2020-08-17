Бывший король Испании Хуан Карлос уехал в ОАЭ.

Бывший король Испании Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году, в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила пресс-служба королевского двора.

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Бывший монарх покинул королевство 3 августа, но о его местонахождении не было ничего известно. Хуан Карлос I покинул страну в связи с антикоррупционными расследованиями. Он сообщил через своего адвоката, что остается в распоряжении органов юстиции, если это понадобится.

С именем бывшего короля Испании Хуаном Карлосом I де Бурбон связаны антикоррупционные расследования в Испании и Швейцарии. Его подозревают в получении взятки (по некоторым данным в $100 млн) от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы (ныне покойного). Следствие считает, что это может быть связано с контрактом на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. В 2011 году контракт получили испанские предприятия.

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