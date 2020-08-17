В Беларуси проходят акции против Лукашенко на крупных предприятиях

Сам Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). В ответ рабочие прокричали ему «Уходи!»

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В понедельник в Беларуси возобновились акции и забастовки на крупных предприятиях. Сотрудники Минского завода колесных тягачей, Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ), Минского электротехнического завода имени Козлова (МЭТЗ), и Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) покинули свои рабочие места и направляются колоннами к зданию белорусской государственной телерадиокомпании, часть сотрудников которой также объявила о забастовке.

Акции проходят и на Беларуском автомобильном заводе (БелАЗ) в Жодино, Беларуском металлургическом заводе (БМЗ), на заводе «Беларуськалий» в Солигорске, на заводах «Гродножилстрй» и «ГродноПромстрй», сообщает портал TUT.by.

Утром к зданию МЗКТ прилетел вертолет с Александром Лукашенко на борту. Он выступил перед рабочими, которые кричали ему «Уходи!»

TUT.by публикует разговор Лукашенко с рабочими. Один из работников завода предложил сесть за стол переговоров. «С десятью миллионами? Завтра я с тобой или твои люди, которым я поручу, с тобой готовы вести обстоятельный разговор за столом. А с коллективом я уже поговорил сегодня. Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии. Подумайте над тем, что я сегодня говорю и что сказал вам вчера. Слушайте, я это проходил. Я был директором и был обычным человеком, и я знаю, как это все делалось в середине 90-х. Этого в нашей стране не будет».

Далее Александр Лукашенко сказал, что для смены власти нужна новая Конституция.

Во время визита на МЗКТ у Александра Лукашенко произошла перепалка с одним из рабочих, выкрикнувшим: «Застрелись, офицер!».

— Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду, — начал разговор Лукашенко, подойдя к рабочим.

— Да вы что?

— Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один, — заметил Лукашенко, стоя в окружении охранников. — Опусти телефон!

На этом запись прерывается.

Ролик опубликовал телеграм-канал Luxta.

Полная запись выступления Лукашенко перед рабочими МЗКТ:

К МЗКТ приехала член предвыборного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она выступила перед собравшейся толпой. «На вас держится экономика страны. Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться», – сказала она.

В понедельник у здания Белтелерадиокомпании также проходит забастовка журналистов и техработников канала. 600 сотрудников «Белтелерадиокомпании» подписали письмо главе компании Ивану Эйсмонту с уведомлением о забастовке, сообщает «Радиё Свабода» со ссылкой на оператора Никиту Шпака. Сам Эйсмонт поговорил с частью журналистов и предложил уволиться «тем, кому что-то не нравится». По сообщениям TUT.by, у офиса компании собрались более ста человек. Они требуют аннулировать результаты президентских выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру и наказать силовиков, причастных к избиению протестующих.

17 августа на ступеньках крыльца МИД одиночный пикет провел начальник историко-архивного отделения ведомства Вячеслав Казаченок. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева. TUT.by публикует видео выступления Вячеслава Казаченка.

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал действующего главу государства Александра Лукашенко подать в отставку. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По словам Шушкевича, Лукашенко незаконным образом удерживает президентскую власть уже не один год. Он также указал на проблемы в экономике страны и признался, что его удивило число протестующих. «У нас нет экономической политики, у нас кадры решают все, и кадры заигрались. (…) А народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы», – сказал он.

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