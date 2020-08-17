Евросоюз проведет в среду экстренный саммит по ситуации в Беларуси

Европейский союз Евросоюз в среду, 19 августа, проведет экстренный саммит по ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов. Об этом в понедельник сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, вновь назвав «неприемлемым и недопустимым» насилие властей в отношении участников мирного протеста. ЕС не признал официальные результаты выборов в Беларуси и победу Александра Лукашенко, а также согласовал введение новых санкций против официального Минска.

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О проведении экстренного совещания глав государств и правительств стран Европейского союза 19 августа сообщил утром в понедельник, 17 числа, в своем твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель. Постоянный председатель ЕС назначил чрезвычайное совещание по белорусской ситуации, которое пройдет по видеосвязи, на 12 часов среды.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed — Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020

В своем сообщении о саммите Шарль Мишель отметил: «Народ Беларуси имеет право определять собственное будущее и свободно выбирать своего лидера. Насилие в отношении протестующих неприемлемо и недопустимо».

В прошлую пятницу, 14 августа, Евросоюз провел совещание совета министров иностранных дел 27 стран, по итогам которого заявил о том, что не признает официальные результаты выборов президента Беларуси 9 августа (и объявленную на них победу с результатов 80% голосов). ЕС также согласовал введение санкций против белорусских руководителей, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в отношении участников мирного протеста. Европейский союз приступил к составлению «черного списка» лиц, против которых будут введены персональные санкции.

Руководство Германии не исключает дальнейшего усиления европейских санкций, которые ЕС готовится ввести против руководителей Беларуси, передает AFP слова, сказанные в этот понедельник на брифинге официальным представителем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом. Германия, занимающая в этом полугодии пост председателя ЕС, вновь потребовала от властей Беларуси прекратить насилие против мирных демонстрантов, а также «немедленно и безоговорочно» освободить всех задержанных в ходе протестов. Как сообщает Deutsche Welle, Зайберт также сообщил журналистам о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в минувшие выходные обсудила ситуацию в Беларуси со многими партнерами по ЕС.

«Европейский Союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за уважение их прав, свободы и суверенитета», — заявил вечером 16 августа президент Франции Эмманюэль Макрон.

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