Макрон призвал ЕС поддержать белорусов в борьбе за их «права, свободу и суверенитет»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС поддержать граждан Беларуси в борьбе за их права и свободы. Об этом французский лидер написал в своем твиттере вечером в воскресенье, 16 августа.

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«Европейский Союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за уважение их прав, свободы и суверенитета», — написал Макрон.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли многочисленные акции протеста. Как сообщал корреспондент RFI, в Минске на «Марш свободы» вышли более 200 тысяч протестующих. В этот же день состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко. По информации РБК, на этот митинг собралось около двух тысяч человек.

Ранее — в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел стран ЕС дали согласие на введение санкций в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии». Список тех, кто попадет под ограничительные меры, будет составлен позже, уточнили источники AFP. О «необходимости» санкций в прошлую пятницу заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны Евросоюза не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси. «Выборы не были ни честными, ни справедливыми. Европейский союз считает результаты сфальсифицированными и поэтому не принимает результатов выборов, представленных Центральной избирательной комиссией Беларуси», — говорится в официальном заявлении ЕС.

Сообщалось, что главы МИД стран ЕС вернутся к обсуждению санкций против Минска на очной встрече в Берлине 27—28 августа.

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