На акции у здания Минздрава белорусские медики потребовали доступа к задержанным

17 августа у здания министерства здравоохранения Беларуси провели акцию врачи. Медики потребовали, чтобы их пустили в центры изоляции правонарушителей (ЦИП) и изоляторы временного содержания (ИВС) для осмотра задержанных во время протестных акций. К медикам вышел министр здравоохранения Владимир Караник и сообщил официальные данные о количестве погибших и пострадавших.

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На акции у Минздрава собралось около 500 человек, указывает TUT.by. Медики потребовали обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации. Они говорят, что для этих целей уже сформированы бригады из квалифицированных врачей, честно и добросовестно выполняющих свой долг.

К собравшимся вышел министр здравоохранения Владимир Караник, которому собравшиеся кричали «Позор!» и «В отставку!».

Караник подтвердил смерть двух человек во время протестов — Александра Тарайковского в Минске и Александра Вихора в Гомеле. Сообщение министра передает БелаПАН.

Караник также сообщил, что в больницах остаются 158 человек, трое из них с тяжелыми травмами. У всех остальных, по его словам, состояние стабильное.

В ответ на призывы к отставке министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке, а он исполняющий обязанности министра, передает TUT.by.

Следственный комитет Белоруссии ранее сообщал, что с жалобами на травмы, нанесенные силовиками, в правоохранительные органы обратились более 600 человек. Из них сто человек сообщили, что получили травмы в изоляторах.

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