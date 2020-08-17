Опубликован список Координационного совета по трансферу власти в Беларуси

Кандидат Светлана Тихановская на митинге в г. Борисов, 23 июля 2020

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на своей странице в Facebook опубликовала список лиц, вошедших в состав Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси. О создании Координационного совета в своем видеообращении 14 августа заявила кандидат в президенты Светлана Тихановская.

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В Координационный совет по трансферу власти в Беларуси вошли 35 человек, но это еще не окончательная цифра. Как написала на своей странице в Facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, «ещё идёт процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп».

В Координационный совет вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры, среди которых лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель политического движения «За свободу» Юрий Губаревич, соратница Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

«Регламент Координационного совета будет опубликован в ближайшее время. Первое заседание Координационного совета (в имеющемся на момент заседания составе) состоится в ближайшие дни, о времени и месте будет объявлено дополнительно», – написала также Ковалькова.

О создании Координационного совета в своем видеообращении 14 августа заявила кандидат в президенты Светлана Тихановская. «В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела», – заявила она.

Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни... Publiée par Вольга Кавалькова sur Lundi 17 août 2020

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