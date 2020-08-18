Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси

Владимир Путин и Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора российский и германский лидеры обсудили ситуацию Беларуси. Об этом 18 августа сообщают пресс-службы Кремля и канцлера ФРГ.

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Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Ангела Меркель призвала белорусские власти отказаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и начать общенациональный диалог с оппозицией для преодоления кризиса.

Так же, как и все страны Евросоюза, Германия не признает результаты президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, подчеркнул Зайберт.

В сообщении Кремля отмечается, что в ходе беседы Владимир Путин «акцентировал неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Беларуси».

Накануне Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими МЗКТ заявил, что 16 августа ему звонила Ангела Меркель, чтобы «поговорить». В правительстве ФРГ заявление Лукашенко опровергли.

17 августа Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии не исключают дальнейшего усиления европейских санкций, которые ЕС готовится ввести против руководителей Беларуси.

Санкции в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии», были согласованы министрами иностранных дел ЕС в минувшую пятницу, 14 августа. Список попавших под санкции чиновников пока не объявлен.

В среду, 19 августа, Евросоюз проведет по видеосвязи чрезвычайный саммит для обсуждения ситуации в Беларуси.

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