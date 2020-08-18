Большинство работников театра Янки Купалы подали на увольнение

К утру 18 августа заявления на увольнение подали большинство сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы — старейшего театра в Беларуси. Таким образом работники театра выразили солидарность с уволенным накануне директором Павлом Латушко. Об этом сообщает портал Naviny.by.

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По данным портала, на утро вторника, 18 августа, заявления на увольнение написали более 80 работников Купаловского театра — большинство актеров, технический персонал и другие сотрудники.

Утром во вторник в театр приезжал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, заявивший, что не собирается обсуждать политические вопросы. Он выразил обеспокоенность тем, как «театр начнет творческий сезон в такой атмосфере».

Работники театра заявили, что нового сезона не будет и потребовали отставки Бондаря. Они скандировали «Позор!» и «Уходи!». В театре уверены, что директора Павла Латушко уволили из-за его гражданской позиции.

14 августа Павел Латушко вместе с коллегами вышел на акцию протеста к Дому правительства. Он заявил журналистам, что министр внутренних дел должен уйти в отставку после жестокого разгона мирных демонстраций. Он также упомянул грубые нарушения на президентских выборах.

Накануне Латушко сообщил, что ему вручили приказ об увольнении по 259-й статье Трудового кодекса Беларуси, где говорится, что собственник может расторгнуть трудовой договор даже если руководитель организации ни в чем не провинился. («По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации»). По словам Латушко, в Минкульте ему рекомндовали воздержать от высказываний гражданской позиции.

Павел Латушко — бывший дипломат и министр культуры Беларуси.

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