В Беларуси 18 августа продолжились многотысячные акции протеста

Тысячи участников протестной акции на площади Независимости в Минске зажигают фонарики вечером 18 августа.

В Минске 18 августа прошла новая масштабная акция оппозиции. На площадь Независимости в центре города вышли, по оценке Tut.by, около 10 тысяч человек. В Гродно на протестный митинг собрались от 15 до 20 тысяч. Митинги прошли также в Бресте, Бобруйске, Полоцке, Орше и других городах страны. Одновременно провластные митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли во вторник в Гомеле и Могилеве.

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Вечером 18 августа в столице Беларуси перед Домом правительства собрались около 10 тысяч человек.

Участники акции в Минске поют «Перемен» группы «Кино»:

Еще немного классного из Минска pic.twitter.com/XgGTOpzf2b — Чай з варэннем (@belteanews) August 18, 2020

С акции в Минске собравшиеся начали расходиться, скандируя: «Мы пришли бесплатно», передает Tut.by.

В Гродно на площади Ленина на протестную акцию, по данным Tut.by, вышли от 15 до 20 тысяч протестующих. В городе установили сцену, перед собравшимися выступили активисты и музыканты.

В Гродно на площади Ленина очередной мирный митинг снова собрал около 15−20 тысяч человек. Он отличается от предыдущих... Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 18 août 2020

Митинги в поддержку Александра Лукашенко были организованы во вторник в Могилеве и Гродно.

Митинг в поддержку Лукашенко в Могилеве продолжался ровно час. По нашим (и не только) прикидкам, было тысяч 6−7 митингующих.



Что там было — вкратце:



• «Не дадим развалить страну»;

• «Пока мы едины, мы непобедимы»;

• «Мы все видели, что творилось в Украине». pic.twitter.com/v4PV67mAhI — TUT.BY (@tutby) August 18, 2020

Многомиллионная колонна на провластном митинге в Гомеле pic.twitter.com/6Nlr52ik1t — Чай з варэннем (@belteanews) August 18, 2020

В обоих городах чуть позже вечером также состоялись митинги оппозиции.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси уже вторую неделю после объявленных ЦИК результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Бастуют крупнейшие предприятия страны, журналисты государственных телеканалов, медики и работники культурного сектора.

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