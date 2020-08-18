В Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон грата для ЕС

Лидеры пяти основных политических групп Европарламента призвали провести новые президентские выборы в Беларуси и назвали Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

Лидеры пяти основных политических групп Европарламента призвали провести новые президентские выборы в Беларуси и назвали Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

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«Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон-грата в Европейском союзе», — говорится в совместном заявлении руководителей Европейской народной партии (ЕНП), Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной группы «Обновляя Европу», «Зеленых» — Свободного альянса Европы и Европейских консерваторов и реформистов.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской», — говорится в заявлении.

Лидеры ведущих политических групп Европарламента поддержали белорусов «в требовании провести новые и свободные выборы под контролем независимых наблюдателей». Они осудили насилие и пытки в отношении мирных демонстрантов со стороны силовиков и призвали провести расследование.

«Мы настоятельно призываем составить санкционный список как можно скорее, чтобы людям, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, и их активы были заморожены», — призвали главы политических групп. Они выразили уверенность, что Европейский союз «может и должен делать больше для продвижения демократии и свободы в Беларуси», а именно усилить помощь белорусскому гражданскому обществу, немедленно прекратить любую финансовую поддержку правительства и подконтрольных государству проектов. Они предложили возобновить целевые программы помощи ЕС для репрессированных и их семей.

Лидеры групп в Европарламенте выразили сожаление в связи с тем, что Беларусь запретила въезд двум членам Европарламента: главе делегации по связям с Беларусью Роберту Бедроню и его коллеге Петрасу Ауштрявичюсу. И предложили Евросоюзу назначить спецпредставителя для Беларуси, «чтобы поддержать процесс мирной передачи власти в соответствии с волей белорусского народа».

Члены Европарламента также призвали Россию воздержаться «от любого вмешательства, скрытого или открытого» в белорусские дела, а страны-члены ЕС — «бдительно противостоять» этому.

В пятницу, 14 августа, страны Евросоюза не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси. «Выборы не были ни честными, ни справедливыми», — уверены главы МИД ЕС. Министры иностранных дел стран ЕС дали согласие на санкции в отношении белорусских чиновников, «ответственных за репрессии».

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