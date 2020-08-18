Глава Минздрава Беларуси написал открытое письмо протестующим

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник написал открытое письмо. В нем он выразил сожаление тем, что диалога с протестующими медиками не получилось, и опроверг использование скорых силовиками. Полный текст обращения публикует 18 августа портал TUT.BY.

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В письме, отправленном в редакцию TUT.BY, Владимир Караник ответил на претензии, прозвучавшие в адрес ведомства. Он заявил, что граждане заменили «нормальное человеческое общение ядовитыми постами в социальных сетях».

«К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве», — написал он.

Караник также опроверг использование карет скорой помощи представителями силовых структур во время разгона протестов. «Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи», — заявил министр, комментируя снимки, на которых видно, что силовики использовали скорые для того, чтобы передвигаться по Минску и другим городам во время протестов.

Накануне перед зданием Минздрава прошла акция медиков. Они потребовали, чтобы их пустили в центры изоляции правонарушителей (ЦИП) и изоляторы временного содержания (ИВС) для осмотра задержанных во время протестных акций. К медикам вышел Владимир Караник и сообщил, что в больницах остаются 158 человек, трое из них с тяжелыми травмами. Собравшиеся встретили министра криками «Позор!» и «В отставку!».

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