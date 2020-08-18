Канада и Ирландия не признали объявленные ЦИК результаты выборов в Беларуси

На акции в поддержку белорусских демонстрантов в Париже, 14 августа 2020 г.

Вслед за ЕС и Великобританией Канада и Ирландия отказались признать объявленные ЦИК результаты выборов президента Беларуси. Об этом говорится в заявлениях министров иностранных дел этих стран.

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Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава «не принимает результаты сфальсифицированных выборов» и призвал провести новое — свободное и честное — голосование. МИД Канады также осудил жестокое подавление мирных демонстраций в Беларуси и призвал ОБСЕ провести расследование.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что объявленные ЦИК результаты выборов не легитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания как до, так и после выборов, а также реакция властей на масштабные и в подавляющем большинстве мирные протесты». «Ирландия не принимает (объявленные) результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа», — добавил Саймон Ковени.

Ранее о непризнании объявленных результатов выборов в Беларуси заявили в МИД Великобритании. В пятницу, 14 августа, страны Евросоюза также не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси. «Выборы не были ни честными, ни справедливыми», — уверены главы МИД ЕС. Министры иностранных дел стран ЕС также дали согласие на санкции в отношении белорусских чиновников, «ответственных за репрессии».

16 августа президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европейский союз поддержать сотни тысяч граждан Беларуси, которые выходят на мирные акции и борются за свои права и свободы.

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