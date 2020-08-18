Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями «За безупречную службу»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней. Документ был опубликован 18 августа, но подписан еще 13 августа, непосредственно после массовых задержаний на мирных акциях протеста.
Награждение силовиков Лукашенко обосновал «образцовым исполнением служебных обязанностей». Список награжденных составляет 25 страниц, в него вошли 304 человека.
Медалью «За безупречную службу» первой степени награждены в частности заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и заместитель командира в/ч 7404 внутренних войск Сергей Вольнич. Сотрудники внутренних войск МВД принимали активное участие в подавлении мирных протестов и задержаниях демонстрантов 9-12 августа.
С 9 по 12 августа в ходе масштабных акций протеста в Беларуси, по официальным данным, были задержаны порядка семи тысяч человек, как минимум двое погибли. Задержанные и врачи сообщали о пытках в СИЗО.
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