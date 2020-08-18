Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями «За безупречную службу»

Александр Лукашенко решил наградить силовиков медалями «За безупречную службу» Siarhei LESKIEC / AFP

RFI 1 мин

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней. Документ был опубликован 18 августа, но подписан еще 13 августа, непосредственно после массовых задержаний на мирных акциях протеста.