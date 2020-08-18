МВД Беларуси сообщило о гибели 19-летнего протестующего в Минске

Минск, 9 августа: милиция применила слезоточивый газ вечером дня выборов. С начала протестов в Беларуси, по официальным данным, погибли три человека.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в своем телеграм-канале о смерти третьего участника протестов в Минске. По ее словам, он погиб в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте.

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Как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, 19-летний пешеход был сбит водителем «Рено» 16 августа около 3:20 на Партизанском проспекте в Минске. От полученных травм подросток, имя которого не называется, скончался на месте.

«Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни», — заявила Ольга Чемоданова.

Как сообщает «Еврорадио», погибшего зовут Артем Паруков. Его родственники не верят в официальную версию гибели. «В тот момент Артем ни в чем не участвовал, он просто ушел домой, — цитирует Еврорадио слова двоюродной сестры погибшего. — Но по какой-то причине, мы не понимаем почему, ему пришлось бежать с той стороны улицы, где находится наш дом, на другую сторону». «Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать», — сказал он.

По официальным данным, это третий погибший за время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов 9 августа.

10 августа в Минске во время акции протеста погиб 34-летний Александр Тарайковский. По версии милиции, он пытался бросить взрывное устройство в ОМОН и подорвался на нем. Отец погибшего заявил, что его сын умер от огнестрельного ранения. На опубликованных позднее видео видно, что в руках у Тарайковского не было бомбы.

12 августа стало известно, что в Гомеле в больнице умер 25-летний участник акции протеста Александр Вихор, задержанный 10 августа.

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