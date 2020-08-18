Новые выборы и мирная передача власти: Координационный совет оппозиции рассказал о своих целях

Пресс-конференция Координационного совета по трансфере власти в Беларуси, 18 августа 2020. Слева направо: Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский.

Координационный совет белорусской оппозиции провел в этот вторник, 18 августа, первую пресс-конференцию. В ходе мероприятия его участники объяснили цели и задачи новой организации. Как пояснил юрист Координационного совета Максим Знак, совет не стремится получить власть в свои руки, его главная цель — мирная передача власти.

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Пресс-конференцию в Минске провели 18 августа уволенный накануне директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и юрист штаба Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, а также глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

«У совета нет и не может быть цели получения власти, и поэтому нет и не может быть политической программы. Основная задача совета — обеспечить мирный трансфер власти», — заявил Максим Знак.

На первом заседании, которое запланировано 19 августа, будет избран президиум совета в составе семи человек. Пока совет сформирован лишь частично. В него вошли 35 человек. Среди них — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, председатель политического движения «За свободу» Юрий Губаревич, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Всего, по словам Максима Знака, в основной состав совета войдут 70 человек. «Есть два основных условия, во-первых, член совета должен физически находиться на территории Беларуси. Во-вторых, представлять граждан, социальную группу и быть уважаемым ее представителем», — пояснил юрист.

В ходе пресс-конференции Мария Колесникова также заявила, что Беларусь хочет строить взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета является попыткой захвата власти в стране и пообещал «принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону» против тех, кто вошел «в этот штаб».

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