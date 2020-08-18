Поддержавший протесты белорусский посол в Словакии подал в отставку

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня написал заявление об отставке, сообщает 18 августа портал TUT.BY со ссылкой на самого дипломата. Ранее сотрудник МИД Беларуси публично поддержал участников мирных протестов.

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«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», — рассказал TUT.BY Игорь Лещеня.

В МИД сообщили, что Александр Лукашенко, объявленный Центризбиркомом победителем президентских выборов, еще не подписал указ об отставке посла в Словакии.

16 августа Игорь Лещеня первым из действующих белорусских послов публично выразил солидарность с мирными протестующими. «Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — сказал дипломат. Игорь Лещеня также напомнил, что он уроженец города Жодино, и выразил солидарность с бастующими рабочими БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок.

Лещеня сказал, что он старейший по опыту работы послом руководитель белорусского загранучреждения и единственный на данный момент сотрудник белорусского МИД, успевший поработать в МИД Советского Союза и в советском посольстве за рубежом. С 2002 по 2006 год Игорь Лещеня работал помощником президента Беларуси, курировал внешнеполитические и внешнеэкономические вопросы, отмечает TUT.BY.

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