После разговора с Меркель Путин провел телефонную беседу с Макроном. Французский и российский лидеры обсудили ситуацию в Беларуси.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. В ходе беседы российский и французский лидеры обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом 18 августа сообщают пресс-службы Елисейского дворца и Кремля. Макрон призвал Россию способствовать диалогу в разрешении конфликта в Беларуси.

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В ходе беседы со своим российским коллегой французский лидер «подчеркнул решимость Европейского Союза играть конструктивную роль на стороне белорусского народа, чтобы немедленно прекратить насилие в отношении граждан и как можно скорее найти политическое решение конфликта».

Как заявил Макрон, Франция вместе с Германией и европейскими партнерами работает над поиском решения в преддверии экстренного саммита ЕС, посвященного событиям в Беларуси.

Он призвал Россию способствовать диалогу и смягчению ситуации.

На сайте Кремля отмечается, что Владимир Путин «подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство».

Ранее, во вторник утром, аналогичное заявление российский лидер сделал в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Такое же мнение Владимир Путин высказал в разговоре с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, так же состоявшимся во вторник.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — написал Шарль Мишель в своем твиттере.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27 — Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020

16 августа Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз поддержать граждан Беларуси в борьбе за их права и свободы.

Страны Евросоюза не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси. «Выборы не были ни честными, ни справедливыми. Европейский союз считает результаты сфальсифицированными и поэтому не принимает результатов выборов, представленных Центральной избирательной комиссией Беларуси», — отмечается в официальном заявлении ЕС.

Санкции в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии», были согласованы министрами иностранных дел ЕС в минувшую пятницу, 14 августа. Список попавших под санкции чиновников пока не объявлен.

В среду, 19 августа, Евросоюз проведет по видеосвязи чрезвычайный саммит для обсуждения ситуации в Беларуси.

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