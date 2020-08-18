Сотни человек вышли к СИЗО поздравить Сергея Тихановского с днем рождения

Сотни человек вышли к СИЗО на Володарского поздравить Сергея Тихановского с днем рождения

Во вторник, 18 августа, сотни человек вышли к минскому СИЗО на улице Володарского, чтобы поздравить оппозиционера Сергея Тихановского с днем рождения. Об этом сообщает TUT.BY.

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Сергею Тихановскому 18 августа исполнилось 42 года. Он предположительно содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Люди у стен СИЗО скандируют «С днем рождения!» и поют «Стены рухнут» — песню, ставшую символом протестов в Беларуси наряду с песней «Перемен!». Люди вышли с бело-красно-белыми флагами и шариками тех же цветов. Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки.

Ранее жена Сергея Тихановского Светлана Тихановская выложила новое видеообращение на ютьюб-канале «Страна для жизни». «Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — обратилась Светлана Тихановская к соотечественникам.

Накануне тысячи протестующих вышли к СИЗО на улице Володарского, где содержатся задержанных на протестных акциях. Они потребовали их освобождения.

Сергей Тиханвоский планировал стать кандидатом в президенты на прошедших президентских выборах, но ЦИК отказал ему в регистрации кандидатуры. Вместе него в президенты выдвинулась его жена Светлана Тихановская. Сергея Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно. На него завели несколько уголовных дел, в частности о подготовке массовых беспорядков. По этому делу он проходит вместе с другим белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем. Это же уголовное дело связано с задержанными под Минском бойцами ЧВК «Вагнер», которых Беларусь передала России.

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