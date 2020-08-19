«Военная техника находится на территории РФ»: Песков опроверг слухи о «помощи» Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в среду, 19 августа, появлявшиеся в последние дни в СМИ и социальных сетях сообщения о возможной «военной помощи», которую Москва оказывает или окажет в ближайшее время Александру Лукашенко. Сообщения были основаны на снимках передвижения российской военной техники у границы с Беларусью.

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На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможной переброске российской военной техники в Беларусь Песков ответил (цитата по газете «Коммерсант»): «Российская военная техника находится на территории Российской Федерации. Здесь нечего комментировать».

«Интерфакс» сообщает о том, что на уточняющий вопрос, в какой ситуации Москва могла бы оказать «военную помощь Беларуси», Песков ответил: «Гипотетические рассуждения (на эту тему) абсолютно неприемлемы». «Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля также добавил, что есть Договор о коллективной безопасности (ДКБ) и Договор о Союзном государстве, однако белорусское государство сейчас не нуждается в подобной помощи.

По словам Дмитрия Пескова, которые цитирует РБК, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в ДКБ, относятся к случаям, когда на страну-участницу договора совершено «нападение извне». «Там, действительно, обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом», — подчеркнул Песков.

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ заверил, что в Кремле «с сожалением констатируют» «попытки вмешательства» (извне) в белорусскую политику и считают «такое вмешательство недопустимым».

Напомним, 15 августа Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси назвала избранным президентом страны (с чем не согласна оппозиция и сотни тысяч протестующих), заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ему «при первом запросе» оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь». В Кремле это «обещание» до сих пор не подтверждали. Сообщалось только о том, что Путин и Лукашенко позднее разговаривали еще два раза: 16 и 18 августа.

Сегодня на вопрос о содержании последнего разговора Дмитрий Песков отвечать не стал, заявив только, что «это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются» в Беларуси.

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