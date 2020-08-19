В Беларуси скончался еще один пострадавший во время протестов

В военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

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Как сообщает портал TUT.by, получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер 19 августа в больнице. Об этом рассказала семья брестчанина. 43-летний мужчина был ранен в голову 11 августа, после чего его отправили в военный госпиталь в Минск. По данным Tut.by, выстрел в жителя Бреста был сделан с крыши здания.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Затем они выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в Минск. Родственники также Шутова общались с очевидцами, которые рассказали, что он «не дрался, не конфликтовал, просто шел», пишет Tut.by.

Как сообщает РБК, Минздраве Беларуси подтвердили информацию о смерти брестчанина. «С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов», — цитирует издание сообщение ведомства.

Как стало известно TUT.BY из собственных источников, Шутов был переведен из Бреста в Минск в бессознательном состоянии с диагнозом «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание». 12 августа МВД Беларуси сообщало, что накануне вечером милиция стреляла в протестующих на поражение.

10 августа в Минске в ходе протестной акции погиб Александр Тарайковский. По официальной версии МВД, он пытался бросить взрывное устройство в ОМОН и подорвался на нем. 15 августа Associated Press опубликовало видеозапиcь его гибели, на которой видно, что группа силовиков открыла стрельбу, а затем безоружный Александр Тарайковский упал на землю с кровавым пятном на груди.

12 августа стало известно, что в Гомеле в больнице умер 25-летний участник акции протеста Александр Вихор, задержанный 10 августа.

18 августа МВД Беларуси сообщило о смерти 19-летнего протестующего на Партизанском проспекте в Минске. По информации Еврорадио, погибшего зовут Артем Паруков. Согласно версии МВД, 16 августа молодой человек был сбит водителем частного автомобиля.

18 августа был найден мертвым директор военно-исторического музея в Гродненской области Константин Шишмаков, который работал в составе участковой избирательной комиссии и отказался подписывать итоговый протокол. Он пропал без вести 15 августа. Его тело нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

"Где Константин Шишмаков?" Протестующие на ступенях Национального художественного музея в Минске, 18 августа 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

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