Евросоюз не признал результаты выборов и поддержит «демократический переход в Беларуси»

Саммит лидеров стран ЕС прошел 19.08.2020 в формате видеоконференции. На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

На саммите лидеров 27 стран Евросоюза было принято решение не признавать официальные результаты проведенных 9 августа президентских выборов в Беларуси. В скором времени ЕС объявит о санкциях в отношении «ответственных за репрессии» руководителей Беларуси. Кроме того, европейские лидеры заявили о том, что будут «поддерживать мирный демократический переход в Беларуси».

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«Евросоюз солидарен с народом Беларуси и не признает результатов президентских выборов», – объявили в среду, 19 августа, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом решении они заявили по итогам саммита лидеров 27 стран ЕС.

Саммит проходил в режиме видеоконференции. Выразив свою поддержку белорусскому народу, Шарль Мишель добавил, что в скором времени будет объявлено о санкциях против лиц, ответственных за репрессии в Беларуси. Число таких лиц будет «существенным», сказал он.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕС выделит Беларуси 53 миллиона евро. Из них 50 млн — на «экстренную поддержку здравоохранения, социальных служб и бизнеса» из-за коронавируса, 2 млн — на помощь «жертвам репрессий и государственного насилия», 1 млн — на «поддержку независимых СМИ и гражданского общества».

«Европейский Совет направил три сильных послания, — также отметила председатель Еврокомиссии:

— Мы поддерживаем белорусов, которые хотят фундаментальных свобод и демократии;

— Мы применим санкции ко всем ответственным за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов;

— Мы будем поддерживать мирный демократический переход в Беларуси».

At #EUCO the EU gave 3 strong messages:

▪️We support Belarusians

who want fundamental freedoms

& democracy.

▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.

▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020

По словам Шарля Мишеля, которые цитирует ТАСС, ЕС также «тщательно изучит» вопрос о включении в санкционный список Александра Лукашенко. (Четыре года назад ЕС отменил персональные санкции против президента Беларуси и еще 169 официальных лиц, напоминает Би-би-си).

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении также заявила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси. По информации Der Spiegel, Меркель рассказала, что Александр Лукашенко несколько раз отказался от переговоров с ней.

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