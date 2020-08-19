Лукашенко назначил «правительство Беларуси» и назвал КС оппозиции «черной сотней»

Многотысячные акции протеста против объявленных ЦИК результатов выборов и репрессий в отношении мирных демонстрантов проходят в Беларуси ежедневно с 9 августа, когда завершилось голосование. На фото: площадь Независимости в Минске.

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси называет избранным президентом, в среду, 19 августа, назначил «правительство». Созданный сторонниками Светланы Тихановской координационный штаб (КС) оппозиции он назвал «черной сотней», подчеркнув, что попытки «захвата власти» «караются законом». Позднее вечером стало известно о том, что КС призвал власти немедленно начать переговоры.

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Состав «кабинета министров Беларуси» публикует государственное агентство БелТА. Как отмечает «Коммерсант», новый состав не отличается от старого, утвержденного еще до проведения президентских выборов. «Премьер-министром» страны остался Роман Головченко. Его кандидатуру, согласно формальной процедуре, еще должна одобрить Палата представителей Национального собрания.

Напомним, ранее сегодня Евросоюз принял решение не признавать объявленные ЦИК Беларуси результаты проведенных 9 августа в стране президентских выборов. Накануне Европарламент признал Александра Лукашенко персоной нон грата для ЕС.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской», — говорится в заявлении Европарламента.

Сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет оппозиции, объявив его основной задачей обеспечение «мирного перехода власти». Сегодня, 19 августа, на первом заседании совета избран президиум в составе семи человек. В него вошли: нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, глава штаба (не допущенного к выборам и арестованного кандидата в президенты) Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. Всего в основной состав совета войдут 70 человек.

Сам Лукашенко назвал Координационный совет «черной сотней». Заявление было сделано сегодня на очередном заседании Совбеза. «Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. (…) Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же „сотен“ с целью захвата власти карается законом», — заверил Лукашенко.

Позднее вечером стало известно о том, что Координационный совет призвал власти немедленно начать переговоры.«Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — говорится в резолюции, которая была принята по итогам первого заседания Координационного совета.

Как сообщает «Новая газета», члены КС отметили, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, а также напомнили, что народ Беларуси утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки.

В резолюции также подчеркивается, что пока власть не прислушается к требованиям протестующих, они будут продолжать забастовки и демонстрации.

Напомним, с объявленными ЦИК результатами выборов не согласны не только представители оппозиции, но и сотни тысяч граждан Беларуси, которые в последние дни проводят крупнейшие в истории страны акции протеста.

Атмасфера на пл. Незалежнасці, Менск ❤️ pic.twitter.com/kvYdb2in4P — Белсат TV (@Belsat_TV) August 19, 2020

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