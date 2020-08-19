Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими и призвал «не стесняться» выводить войска

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси называет избранным президентом страны, провел в среду, 19 августа очередное заседание Совета безопасности. На нем он дал распоряжения силовым ведомствам и МИДу для того, чтобы «вернуть спокойную страну», пообещал «разобраться» с протестующими, которые, по его мнению, «мешают» рабочим, и назвал «фейками» сообщения о российской военной «помощи». Кроме того, он призвал «не стесняться» выводить войска на «направления передвижения» сил НАТО.

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Как сообщает информационный портал TUT.by, Лукашенко, в частности, поручил Министерству обороны уделить внимание «передвижению войск НАТО» на территории Польши и Литвы и, «при необходимости», «не стесняться» выводить вооруженные силы и технику на направления их передвижения.

«Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку: еще больше, чем в Минске», — заверил Лукашенко собравшихся на Совбез. О том, откуда он взял сведения о «передвижении войск НАТО», не сообщается.

Лукашенко опроверг появившиеся ранее в СМИ и соцсетях сообщения о возможной переброске российской военной техники в Беларусь. (Сегодня опровержение также сделали и в Кремле). «Открытое вранье в интернете»: «техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются», — сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также поручил КГБ выявлять и пресекать действия «организаторов уличных беспорядков», вскрывать «каналы финансирования беспорядков» в Беларуси.

Министерству иностранных дел поручено «организовать работу по информированию» руководителей западных государств о ситуации в Беларуси и предупредить их об «ответственности за финансирование беспорядков». (При этом еще в начале августа в числе основных «виновников» «дестабилизации» ситуации в Беларуси Лукашенко называл Москву).

Министерству внутренних дел поручено «не допускать беспорядков» в стране, защитить трудовые коллективы «от шельмования и угроз улицы», сказал Лукашенко. По его мнению, «море людей, подавляющее большинство», «привыкли жить в спокойной стране». «И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — добавил он.

Лукашенко также заверил собравшихся на Совбез в том, что тех, кто не хочет бастовать, якобы встречает на проходных «агрессивная толпа» («как гестапо») и призвал таких рабочих «не прятать глаза в асфальт». «Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — заверил первый президент Беларуси (1994–2020), чьи попытки встретиться с работниками нескольких крупнейших предприятий страны 17 августа завершились для него неудачно. Рабочие кричали ему «Уходи!», «Позор» и «Лукашенко в автозак».

Напомним, самые массовые протесты в истории Беларуси проходят с вечера 9 августа, когда закончилось голосование на выборах президента страны. Граждане протестуют против фальсификации результатов голосования, а также против насилия со стороны сотрудников силовых органов по отношению к мирным манифестантам. На многих предприятиях и организациях объявлены забастовки с требованием отставки Лукашенко, прекращения репрессий и проведения новых, свободных, выборов.

Жертвами силового подавления протестов в Беларуси стали уже как минимум четыре человека, сотни людей получили травмы и ранения, тысячи были задержаны. Кроме того, как заявили сегодня в правозащитном центре «Весна», 50 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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