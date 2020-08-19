Прокуратура Германии назвала атаку на автотрассе Берлина «исламистским актом».

Во вторник вечером мужчина на автомобиле протаранил несколько машин на автотрассе, пересекающей столицу Германии. Шестеро человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Германии назвала произошедшее «исламистским актом».

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Как сообщает в среду, 19 августа, агентство France-Presse со ссылкой на местную прокуратуру, 30-летний выходец из Ирака на своем автомобиле вначале спровоцировал аварию на автобане, а затем вышел из машины с криками «Аллаху Акбар! Не подходите ко мне, или умрете!» Инцидент произошел в 18 августа около 18:30 по местному времени.

Как сообщает издание Bild, опираясь на слова очевидцев, мужчина также кричал, что у него в ящике есть взрывное устройство. Прибывшие на место силы полиции обезвредили мужчину. Затем, открыв ящик при помощи водяной пушки, они обнаружили, что взрывного устройства там нет.

Прокуратура Германии открыла расследование. Представитель прокуратуры сказал корреспонденту France-Presse, что рассматривает произошедшее как «действие, мотивированное исламизмом».

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