Светлана Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать итоги выборов в Беларуси

Светлана Тихановская записала видеообращение к европейским лидерам с призывом не признавать результаты прошедших президентских выборов в Беларуси.

Светлана Тихановская записала видеообращение к европейским лидерам с призывом не признавать результаты прошедших президентских выборов в Беларуси. Сегодня, 19 августа, руководители 27 стран ЕС на экстренном саммите обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции.

Реклама Читать далее

«Выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными, – говорит Тихановская, – Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть». Видеообращение записано на английском языке.

«Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога», – заявила она. Тихановская также пообещала проведение новых «честных и демократических выборов» президента Беларуси «с участием международных наблюдателей».

Накануне Александр Лукашенко назвал создание Национального координационного совета Беларуси попыткой захвата власти, и пригрозил «адекватными мерами». «Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», – заявил Лукашенко.

27 стран ЕС на экстренном саммите в среду, 19 августа, обсудят ситуацию вокруг Беларуси. Саммит пройдет в формате видеоконференции.

14 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудили возможные санкции в отношении «ответственных за репрессии» руководителей Беларуси. За несколько часов до начала саммита, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ввести санкции против властей в Минске. «По моему мнению, следует ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», – заявил австрийский лидер. «Речь идет о демократии, правовой системе и о том, как обращаются с демонстрантами. Важно также установить диалог между главой государства Александром Лукашенко и оппозицией», – добавил он.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться