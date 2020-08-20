В Беларуси завели дело о призывах к захвату власти из-за создания КС оппозиции

Пресс-конференция Координационного совета по трансфере власти в Беларуси, 18 августа 2020. Слева направо: Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский.

Власти Беларуси завели уголовное дело по статье 361 УК (о публичных призывах к захвату власти) по факту создания координационного совета оппозиции, сообщает Генпрокуратура.

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В Генпрокуратуре заявили, что законом не предусмотрено создание такого политического органа, а его деятельность противоречит Конституции. «Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится на сайте генеральной прокуратуры.

Соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова расценила это как давление и репрессии в отношении белорусского народа. Она подчеркнула, что все цели и деятельность КС являются законными.

Сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет оппозиции, объявив его основной задачей обеспечение мирного перехода власти. Александр Лукашенко назвал совет «черной сотней».

Сотни тысяч Белорусов вышли на акции протеста и начали забастовки после того, как ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов с результатом в 80% голосов. Сообщалось о многочисленных нарушениях и фальсификациях в ходе голосования.

С 9 по 12 августа силовики задержали порядка семи тысяч участников протестных демонстраций. Разгон протестующих сопровождался применением светошумовых гранат, резиновых пуль и боевого оружия. По данным правозащитников, не менее пяти человек погибли в ходе разгона уличных акций. Сообщалось о жестоких пытках задержанных в СИЗО. Европейский союз, Канада, Великобритания, Ирландия не признали официальных результатов выборов в Беларуси.

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