МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных лиц

За пять дней до выборов президента Беларуси, 4 августа, Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту.

МИД Литвы включил Александра Лукашенко в список людей, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает издание Delfi.

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Помимо Лукашенко в санкционном списке еще 31 человек, которые, как указывает МИД Литвы, причастны к неоправданному применению силы в отношении протестующих и фальсификации выборов президента Беларуси. Список был отправлен на утверждение в министерство внутренних дел.

Министр иностранных дел сообщил, что помимо Лукашенко в списке сотрудники белорусского КГБ, ОМОН и ЦИК. Их фамилии он не назвал.

Ранее лидеры стран Европейского союза заявили, что не признают объявленные ЦИК результаты выборов в Беларуси. Ожидается, что ЕС в скором времени объявит о санкциях в отношении руководителей страны, «ответственных за репрессии».

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