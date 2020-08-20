Стивен Фрай поддержал протестующих в Беларуси

Британский актер и писатель Стивен Фрай записал короткое обращение в поддержку протестующих в Беларуси. Видео Фрай выложил в своем твиттере утром 20 августа. В частности он поддержал протестующих актеров белорусских театров и призвал власти Великобритании ввести санкции в отношении ответственных за репрессии.

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«Я решил прервать отдых от твиттера по важной причине, — отмечает Фрай в видеообращении. — На прошлой неделе в Беларуси президент Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, украл очередные выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, тысячи человек были задержаны и помещены под стражу. По многочисленным свидетельствам, их подвергли пыткам».

«Были задержаны и избиты актеры Белорусского свободного театра, — отмечает актер. — Мы видим, как самые разные белорусы, рабочие заводов, художники, журналисты мужественно выступают с протестами и требуют перемен, несмотря на огромные риски».

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh — Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

«Я призываю власти Великобритании немедленно начать действовать и ввести санкции в отношении тех, кто виновен в применении насилия в Беларуси», — заявил актер и драматург.

Стивен Фрай также выступил в поддержку актеров Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы, «поднявших на здании флаг свободной Беларуси». Он добавил, что специально надел для записи белую рубашку и красный галстук — цвета флага Белорусской народной республики, ставшего символом протеста.

Директор Национального академического театра имени Янки Купалы, одного из самых известных театров Беларуси, Павел Латушко был уволен со своего поста после того, как он присоединился к протестующим. Утром 20 августа стало известно, что дом Латушко облили краской, а на воротах нарисовали бело-красно-белые флаги. Сам Латушко заявил в интервью Tut.by о давлении и угрозах.

Павел Латушко заявил о давлении и угрозах — Я ўжо некалькі дзён не начую дома. Мая мама, якая часова жыла разам са... Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mercredi 19 août 2020

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