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Чернокожие, желторотые, белобрысые: как менялись внешние враги Лукашенко за последний месяц

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Александр Лукашенко на митинге в поддержку Александра Лукашенко. Минск. 16.08.2020
Александр Лукашенко на митинге в поддержку Александра Лукашенко. Минск. 16.08.2020 REUTERS - STRINGER
Юрий Сафронов
10 мин

В условиях почти полной утраты легитимности в глазах сограждан Александр Лукашенко в эти последние, важнейшие для него и страны недели, делает ставку на борьбу с внешним врагом. А заодно — на «помощь» «братской России». Из которой еще вчера лепил главного внешнего врага. Ниже — хроника лукашенковских внешнеполитических зигзагов последнего времени.

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Чтобы не забираться совсем глубоко в дебри внешнеполитической риторики Александра Григорьевича Лукашенко (АГЛ), ограничимся месячным сроком.

За точку отсчета возьмем день регистрации кандидатов в президенты Беларуси (14 июля). А закончим 19 августа, когда Лукашенко на Совбезе призвал свое министерство обороны уделить внимание «передвижению войск НАТО» на территории Польши и Литвы и, «при необходимости», «не стесняться» выводить армию.

14 июля: солидарность и сотрудничество с Европой

В день взятия Бастилии президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Сообщил: «Согласен с вами в том, что 75-я годовщина окончания Второй мировой войны вновь возвращает нас к истокам солидарности в современной Европе. Противостояние новым вызовам, одним из которых сегодня для всех стала пандемия коронавируса, должно еще больше мобилизовать совместные усилия на нашем континенте».

Отметим: «пандемия коронавируса» названа «вызовом» (хотя в предыдущие два месяца АГЛ неоднократно говорил о «коронапсихозе» и жаловался на то, что «все хотят укусить Лукашенко» за «особый подход» к пандемии).

А еще президент Беларуси, обращаясь к президенту Франции, одной из ключевых стран ЕС и НАТО, говорит о «солидарности» и призывает «еще больше мобилизовать совместные усилия».

23 июля: тенденциозные иностранные журналисты

На совещании с руководством экономического блока страны Лукашенко призвал МИД и правительство жестко реагировать на «деструктив» в зарубежных СМИ и выдворять из страны иностранных журналистов. «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — сказал АГЛ.

Отдельно отметил «деструктивную» роль российских СМИ. И даже намекнул, что решение о «тенденциозной подаче» ими информации из Беларуси может приниматься прямо в Кремле: «Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую „Комсомольскую правду“ в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации…».

Позднее, после 9 августа, когда в Беларуси завершились т.н. выборы, десятки журналистов, и главным образом — российских, были задержаны (и многие — избиты) белорусскими силовиками. Но 23 июля Лукашенко еще только предупреждал и призывал «писак» не «майданами» заниматься, а ехать в поле и разговаривать с комбайнерами. «Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника...», — раздавал «редакционные задания» АГЛ.

К слову, в тот же день Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе на 90 миллионов евро между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). В МБРР, чей центральный офис находится в Вашингтоне, основную роль играют Соединенные Штаты. Они же, как известно, еще и главные «заправилы» в НАТО. 

24 июля: «майданутые» и «бандиты» из ЧВК

Лукашенко посетил Пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Заявил: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых“), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частных военных компаний. — Прим. Ред.) по всему миру…».

Через пять дней — 29-го числа — белорусские власти отчитались о задержании в санатории «Белорусочка» под Минском 32 россиянин из ЧВК «Вагнера» (позднее был задержан еще один). 

30 июля: «грязные намерения» россиян

АГЛ провел срочное заседание Совета безопасности.

На заседании сказал, что следит за поведением Москвы: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения». Против задержанных «вагнеровцев» возбудили дело о подготовке терактов.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси связал общим уголовным делом с «вагнеровцами» задержанного ранее, и не допущенного таким образом к участию в выборах, блогера Сергея Тихановского. В тот же день стало известно об уголовном деле против другого не зарегистрированного кандидата в президенты — Валерия Цепкало.

(Карту «российского вмешательства» Лукашенко разыгрывал и после задержания 18 июня основного на тот момент своего конкурента на выборах — банкира, бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико). 

Сторонники А.Г. Лукашенко. Минск. 19.08.2020
Сторонники А.Г. Лукашенко. Минск. 19.08.2020 REUTERS - VASILY FEDOSENKO

4 августа: «Будет полыхать так, что до Владивостока...»

В этот день, когда в республике началось досрочное голосование на выборах президента, Лукашенко обратился с посланием «к народу и Национальному собранию».

Тут уже белорусский руководитель совсем не жалел резких слов для тех, кто, по его мнению, решил на этих выборах «стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления». «Да, пока горячей войны нет. Не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали», — сначала успокоил он и без того засыпавшую аудиторию. Но тут же начал пугать: «Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии».

Кто хочет «организовать бойню?». Сразу же после произнесения слов о «новейших технологиях» Лукашенко заявляет: «Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно наших „свядомых“ интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. (…) Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать, билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. (…) Я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов: махнул — и там, в Стамбуле. (…) Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо». 

Но и это еще не все пакости, которые, предположительно, совершал «против Беларуси» восточный сосед: «Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, (…) бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим. Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите?». 

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — предупредил не названных напрямую, но ясно обозначенных «дестабилизаторов» Лукашенко.

6 августа: «Поймаю — оторву яйца!» (кому-то в России)

АГЛ в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону снова уделяет много внимания российской угрозе. Заявляет, что «надоел» «руководству России» «своей неуступчивостью». Говорит, что Бабарико и Цепкало — имеют «абсолютное отношение» к России, и в них «огромные деньги закачаны через «Газпром». Ну, и продолжает про задержанных «боевиков»-«вагнеровцев».

Лукашенко жалуется, что ему «не просто обидно» — когда такое происходит со стороны «родных друзей» — а «это недопустимо и отвратительно». Впрочем, добавил АГЛ, «Россия не монолитная» и он подозревает только «отдельных» персонажей. «Они это чувствуют. Я им сказал: «Поймаю — оторву яйца!», — заверил Лукашенко. Потом сразу назвал имя «Жени Пригожина», а потом намекнул: «Но с другой стороны, думаю: ну он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения». 

Сам Гордон после интервью заявил: Лукашенко пообещал дать «зеленый свет» на выдачу «вагнеровцев» Украине (которая требовала этого в связи с их вероятным участием в боевых действиях в Донбассе).

В тот же день Лукашенко провел совещание «по обеспечению безопасности избирательной кампании». И там уже начал диверсифицировать легенду о внешних врагах.

Да, против Беларуси воюют, но кто воюет — пока неизвестно, сказал АГЛ: «Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно „любят“... Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем».

Впрочем, затем он снова стал говорить о российском «следе»: «СМИ настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе (видимо, имелся в виду политтехнолог Виталий Шкляров — RFI). Но со штыками наперевес их защищают российские руководители».

«Мы решим эту проблему, — пригрозил Лукашенко. — Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. (…) Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека...».

Кроме того, АГЛ заверил, что белорусским силовикам удалось задержать и остальных из группы «200 „вагнеровцев“ (о которых чуть раньше заявило КГБ): „Молодцы белорусы. По информации людей задержали всех. (…) Нашли, кого в лесу, кого из-под плинтусов повытягивали“.

Впрочем, имена „повытянутых из-под плинтусов“ до сих пор не названы, да и вообще хоть каких-то сведений об этой таинственной спецоперации по поимке российских „диверсантов“ с тех пор не появлялось.

На следующий день, 7 августа, Путин, после долгого перерыва, поговорил с Лукашенко по телефону. В центре внимания договаривающихся сторон была судьба 33 „вагнеровцев“. До окончания выборов оставалось два дня.

Александр Лукашенко голосует на президентских выборах. Минск. 09.08.2020
Александр Лукашенко голосует на президентских выборах. Минск. 09.08.2020 AFP - SERGEI GAPON

10 августа: «Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом»

На следующее утро после того, как белорусские силовики жестоко подавили манифестации в Минске, Лукашенко (которому к тому моменту в ЦИК уже насчитали 80% голосов) заявил, что протесты „координировали“ из Чехии и Польши. Но, все-таки, главным образом, из Праги. 

«Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят», — сказал АГЛ. И добавил: «В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

Помимо этого, Лукашенко выдал совсем уж сенсационную новость (которая с тех пор тоже никак не упоминалась) про то, что «200–300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком». «Пришлось пограничникам вмешаться — там пограничный отряд базируется», — рассказал АГЛ.

В первые дни после выборов Минск стал ареной жестоких действий силовиков в отношении людей, вышедших мирно выразить протест против объявленных властями результатов.
В первые дни после выборов Минск стал ареной жестоких действий силовиков в отношении людей, вышедших мирно выразить протест против объявленных властями результатов. AFP - SERGEI GAPON

15 августа: «Мы с Путиным договорились» 

Накануне Лукашенко подготовил почву для этого разговора с Путиным, отпустив в Россию — и вызвав возмущенную реакцию украинского президента Зеленского — тех самых „вагнеровцев“ (которых ведь и в Минске обвинили в терроризме). 

В Беларуси шестой день подряд нарастает уровень протестов, и Лукашенко, по своей инициативе, решает дозвониться до президента страны, руководство которой все последние месяцы вроде бы было основным инициатором «провокаций» против него.

После звонка Путину АГЛ заверил: «Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь». «Созвоны» с Путиным состоялись еще 16 и 18 августа.

В СМИ и соцсетях стали появляться материалы, демонстрирующие передвижение российской военной техники у границы с Беларусью.

В сложившейся ситуации Лукашенко остается надеяться только на то, что ему подыграет Путин. Фото из архива. Сочи. 07.02.2020
В сложившейся ситуации Лукашенко остается надеяться только на то, что ему подыграет Путин. Фото из архива. Сочи. 07.02.2020 REUTERS - POOL New

16 августа: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой!»

Александр Григорьевич Лукашенко выступил на митинге в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко. 

«Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?», — вдруг спросил он у 25 тысяч людей, которых удалось привезти в Минск из разных уголков Беларуси. (В это время оппозиция собрала примерно 200 тысяч).

«Думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра за нас будут думать другие», — пригрозил АГЛ людям, которые так или иначе, но ведь все-таки приехали его поддержать. Сказал про оппозицию: «Ими управляют уже чужие люди — кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом».

«Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью!», — заверил Лукашенко, не спрашивая, готовы ли на это собравшиеся.

16 августа Лукашенко пообещал устроить «Брестскую крепость», а 200 тысяч его противников в то же время собрались на площади у стелы «Минск — город-герой».
16 августа Лукашенко пообещал устроить «Брестскую крепость», а 200 тысяч его противников в то же время собрались на площади у стелы «Минск — город-герой». REUTERS - VASILY FEDOSENKO

19 августа: «Открытое вранье в интернете»: «техника из Российской Федерации» 

Лукашенко созвал очередное заседание Совета безопасности. Поручил министерству обороны уделить внимание «передвижению войск НАТО» на территории Польши и Литвы и, «при необходимости», «не стесняться» выводить вооруженные силы и технику на направления их передвижения. 

«Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку: еще больше, чем в Минске», — заверил АГЛ.

Про «южное направление», куда еще несколько дней назад, по его версии, «200–300 человек были брошены организаторами акций» и где «в одном из городов был окружен райисполком», Лукашенко уже не вспоминал. Не было упоминаний и про «террористов-вагнеровцев». Ни про 33, ни тем более, про 200.

Лукашенко опроверг и появившиеся сообщения о возможной переброске российской военной техники в Беларусь. «Открытое вранье в интернете»: «техника из Российской Федерации в Беларуси»; «Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы», — сказал Лукашенко, который теперь ведет непримиримую информационную войну не с Москвой, а с НАТО и прочими «западными кукловодами» — ведь, согласно его последней версии, теперь именно они выводят на улицы сотни тысяч белорусских граждан.

Чтобы как-то бороться с этой неприятностью, Лукашенко поручил своему министерству иностранных дел «предупредить» руководителей западных государств об «ответственности за финансирование беспорядков». 

«Особенно в Гродно, в гродненском направлении» — большое желание там дестабилизировать обстановку», — заявил Лукашенко, говоря о НАТО. На фото: забастовка на одном из крупнейших предприятий Беларуси — «Гродно Азот». 19.08.2020
«Особенно в Гродно, в гродненском направлении» — большое желание там дестабилизировать обстановку», — заявил Лукашенко, говоря о НАТО. На фото: забастовка на одном из крупнейших предприятий Беларуси — «Гродно Азот». 19.08.2020 REUTERS - STRINGER

 

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