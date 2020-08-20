Чернокожие, желторотые, белобрысые: как менялись внешние враги Лукашенко за последний месяц

В условиях почти полной утраты легитимности в глазах сограждан Александр Лукашенко в эти последние, важнейшие для него и страны недели, делает ставку на борьбу с внешним врагом. А заодно — на «помощь» «братской России». Из которой еще вчера лепил главного внешнего врага. Ниже — хроника лукашенковских внешнеполитических зигзагов последнего времени.

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Чтобы не забираться совсем глубоко в дебри внешнеполитической риторики Александра Григорьевича Лукашенко (АГЛ), ограничимся месячным сроком.

За точку отсчета возьмем день регистрации кандидатов в президенты Беларуси (14 июля). А закончим 19 августа, когда Лукашенко на Совбезе призвал свое министерство обороны уделить внимание «передвижению войск НАТО» на территории Польши и Литвы и, «при необходимости», «не стесняться» выводить армию.

14 июля: солидарность и сотрудничество с Европой

В день взятия Бастилии президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Сообщил: «Согласен с вами в том, что 75-я годовщина окончания Второй мировой войны вновь возвращает нас к истокам солидарности в современной Европе. Противостояние новым вызовам, одним из которых сегодня для всех стала пандемия коронавируса, должно еще больше мобилизовать совместные усилия на нашем континенте».

Отметим: «пандемия коронавируса» названа «вызовом» (хотя в предыдущие два месяца АГЛ неоднократно говорил о «коронапсихозе» и жаловался на то, что «все хотят укусить Лукашенко» за «особый подход» к пандемии).

А еще президент Беларуси, обращаясь к президенту Франции, одной из ключевых стран ЕС и НАТО, говорит о «солидарности» и призывает «еще больше мобилизовать совместные усилия».

23 июля: тенденциозные иностранные журналисты

На совещании с руководством экономического блока страны Лукашенко призвал МИД и правительство жестко реагировать на «деструктив» в зарубежных СМИ и выдворять из страны иностранных журналистов. «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — сказал АГЛ.

Отдельно отметил «деструктивную» роль российских СМИ. И даже намекнул, что решение о «тенденциозной подаче» ими информации из Беларуси может приниматься прямо в Кремле: «Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую „Комсомольскую правду“ в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации…».

Позднее, после 9 августа, когда в Беларуси завершились т.н. выборы, десятки журналистов, и главным образом — российских, были задержаны (и многие — избиты) белорусскими силовиками. Но 23 июля Лукашенко еще только предупреждал и призывал «писак» не «майданами» заниматься, а ехать в поле и разговаривать с комбайнерами. «Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника...», — раздавал «редакционные задания» АГЛ.

К слову, в тот же день Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе на 90 миллионов евро между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). В МБРР, чей центральный офис находится в Вашингтоне, основную роль играют Соединенные Штаты. Они же, как известно, еще и главные «заправилы» в НАТО.

24 июля: «майданутые» и «бандиты» из ЧВК

Лукашенко посетил Пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Заявил: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых“), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частных военных компаний. — Прим. Ред.) по всему миру…».

Через пять дней — 29-го числа — белорусские власти отчитались о задержании в санатории «Белорусочка» под Минском 32 россиянин из ЧВК «Вагнера» (позднее был задержан еще один).

30 июля: «грязные намерения» россиян

АГЛ провел срочное заседание Совета безопасности.

На заседании сказал, что следит за поведением Москвы: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения». Против задержанных «вагнеровцев» возбудили дело о подготовке терактов.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси связал общим уголовным делом с «вагнеровцами» задержанного ранее, и не допущенного таким образом к участию в выборах, блогера Сергея Тихановского. В тот же день стало известно об уголовном деле против другого не зарегистрированного кандидата в президенты — Валерия Цепкало.

(Карту «российского вмешательства» Лукашенко разыгрывал и после задержания 18 июня основного на тот момент своего конкурента на выборах — банкира, бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико).

Сторонники А.Г. Лукашенко. Минск. 19.08.2020 REUTERS - VASILY FEDOSENKO

4 августа: «Будет полыхать так, что до Владивостока...»

В этот день, когда в республике началось досрочное голосование на выборах президента, Лукашенко обратился с посланием «к народу и Национальному собранию».

Тут уже белорусский руководитель совсем не жалел резких слов для тех, кто, по его мнению, решил на этих выборах «стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления». «Да, пока горячей войны нет. Не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали», — сначала успокоил он и без того засыпавшую аудиторию. Но тут же начал пугать: «Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии».

Кто хочет «организовать бойню?». Сразу же после произнесения слов о «новейших технологиях» Лукашенко заявляет: «Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно наших „свядомых“ интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. (…) Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать, билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. (…) Я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов: махнул — и там, в Стамбуле. (…) Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо».

Но и это еще не все пакости, которые, предположительно, совершал «против Беларуси» восточный сосед: «Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, (…) бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим. Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите?».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — предупредил не названных напрямую, но ясно обозначенных «дестабилизаторов» Лукашенко.

6 августа: «Поймаю — оторву яйца!» (кому-то в России)

АГЛ в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону снова уделяет много внимания российской угрозе. Заявляет, что «надоел» «руководству России» «своей неуступчивостью». Говорит, что Бабарико и Цепкало — имеют «абсолютное отношение» к России, и в них «огромные деньги закачаны через «Газпром». Ну, и продолжает про задержанных «боевиков»-«вагнеровцев».

Лукашенко жалуется, что ему «не просто обидно» — когда такое происходит со стороны «родных друзей» — а «это недопустимо и отвратительно». Впрочем, добавил АГЛ, «Россия не монолитная» и он подозревает только «отдельных» персонажей. «Они это чувствуют. Я им сказал: «Поймаю — оторву яйца!», — заверил Лукашенко. Потом сразу назвал имя «Жени Пригожина», а потом намекнул: «Но с другой стороны, думаю: ну он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения».

Сам Гордон после интервью заявил: Лукашенко пообещал дать «зеленый свет» на выдачу «вагнеровцев» Украине (которая требовала этого в связи с их вероятным участием в боевых действиях в Донбассе).

Гордон заявив, що #Лукашенко обіцяв передати Україні затриманих бойовиків ПВК Вагнераhttps://t.co/ibvd3Jy6ny — НВ (@tweetsNV) August 5, 2020

В тот же день Лукашенко провел совещание «по обеспечению безопасности избирательной кампании». И там уже начал диверсифицировать легенду о внешних врагах.

Да, против Беларуси воюют, но кто воюет — пока неизвестно, сказал АГЛ: «Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно „любят“... Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем».

Впрочем, затем он снова стал говорить о российском «следе»: «СМИ настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе (видимо, имелся в виду политтехнолог Виталий Шкляров — RFI). Но со штыками наперевес их защищают российские руководители».

«Мы решим эту проблему, — пригрозил Лукашенко. — Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. (…) Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека...».

Кроме того, АГЛ заверил, что белорусским силовикам удалось задержать и остальных из группы «200 „вагнеровцев“ (о которых чуть раньше заявило КГБ): „Молодцы белорусы. По информации людей задержали всех. (…) Нашли, кого в лесу, кого из-под плинтусов повытягивали“.

Впрочем, имена „повытянутых из-под плинтусов“ до сих пор не названы, да и вообще хоть каких-то сведений об этой таинственной спецоперации по поимке российских „диверсантов“ с тех пор не появлялось.

На следующий день, 7 августа, Путин, после долгого перерыва, поговорил с Лукашенко по телефону. В центре внимания договаривающихся сторон была судьба 33 „вагнеровцев“. До окончания выборов оставалось два дня.

Александр Лукашенко голосует на президентских выборах. Минск. 09.08.2020 AFP - SERGEI GAPON

10 августа: «Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом»

На следующее утро после того, как белорусские силовики жестоко подавили манифестации в Минске, Лукашенко (которому к тому моменту в ЦИК уже насчитали 80% голосов) заявил, что протесты „координировали“ из Чехии и Польши. Но, все-таки, главным образом, из Праги.

«Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят», — сказал АГЛ. И добавил: «В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

Помимо этого, Лукашенко выдал совсем уж сенсационную новость (которая с тех пор тоже никак не упоминалась) про то, что «200–300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком». «Пришлось пограничникам вмешаться — там пограничный отряд базируется», — рассказал АГЛ.

В первые дни после выборов Минск стал ареной жестоких действий силовиков в отношении людей, вышедших мирно выразить протест против объявленных властями результатов. AFP - SERGEI GAPON

15 августа: «Мы с Путиным договорились»

Накануне Лукашенко подготовил почву для этого разговора с Путиным, отпустив в Россию — и вызвав возмущенную реакцию украинского президента Зеленского — тех самых „вагнеровцев“ (которых ведь и в Минске обвинили в терроризме).

В Беларуси шестой день подряд нарастает уровень протестов, и Лукашенко, по своей инициативе, решает дозвониться до президента страны, руководство которой все последние месяцы вроде бы было основным инициатором «провокаций» против него.

После звонка Путину АГЛ заверил: «Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь». «Созвоны» с Путиным состоялись еще 16 и 18 августа.

В СМИ и соцсетях стали появляться материалы, демонстрирующие передвижение российской военной техники у границы с Беларусью.

В сложившейся ситуации Лукашенко остается надеяться только на то, что ему подыграет Путин. Фото из архива. Сочи. 07.02.2020 REUTERS - POOL New

16 августа: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой!»

Александр Григорьевич Лукашенко выступил на митинге в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко.

«Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?», — вдруг спросил он у 25 тысяч людей, которых удалось привезти в Минск из разных уголков Беларуси. (В это время оппозиция собрала примерно 200 тысяч).

«Думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра за нас будут думать другие», — пригрозил АГЛ людям, которые так или иначе, но ведь все-таки приехали его поддержать. Сказал про оппозицию: «Ими управляют уже чужие люди — кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом».

«Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью!», — заверил Лукашенко, не спрашивая, готовы ли на это собравшиеся.

16 августа Лукашенко пообещал устроить «Брестскую крепость», а 200 тысяч его противников в то же время собрались на площади у стелы «Минск — город-герой». REUTERS - VASILY FEDOSENKO

19 августа: «Открытое вранье в интернете»: «техника из Российской Федерации»

Лукашенко созвал очередное заседание Совета безопасности. Поручил министерству обороны уделить внимание «передвижению войск НАТО» на территории Польши и Литвы и, «при необходимости», «не стесняться» выводить вооруженные силы и технику на направления их передвижения.

«Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку: еще больше, чем в Минске», — заверил АГЛ.

Про «южное направление», куда еще несколько дней назад, по его версии, «200–300 человек были брошены организаторами акций» и где «в одном из городов был окружен райисполком», Лукашенко уже не вспоминал. Не было упоминаний и про «террористов-вагнеровцев». Ни про 33, ни тем более, про 200.

Лукашенко опроверг и появившиеся сообщения о возможной переброске российской военной техники в Беларусь. «Открытое вранье в интернете»: «техника из Российской Федерации в Беларуси»; «Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы», — сказал Лукашенко, который теперь ведет непримиримую информационную войну не с Москвой, а с НАТО и прочими «западными кукловодами» — ведь, согласно его последней версии, теперь именно они выводят на улицы сотни тысяч белорусских граждан.

Чтобы как-то бороться с этой неприятностью, Лукашенко поручил своему министерству иностранных дел «предупредить» руководителей западных государств об «ответственности за финансирование беспорядков».

«Особенно в Гродно, в гродненском направлении» — большое желание там дестабилизировать обстановку», — заявил Лукашенко, говоря о НАТО. На фото: забастовка на одном из крупнейших предприятий Беларуси — «Гродно Азот». 19.08.2020 REUTERS - STRINGER

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