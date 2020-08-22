Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Литву и Россию

В субботу, 22 августа, МИД Литвы сообщило о предстоящем визите заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Литву и Россию.

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Стивен Биган в понедельник встретится в Вильнюсе с министрами иностранных дел и обороны, чтобы «обсудить ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения и вопросы, касающиеся НАТО и обороны», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Во вторник американский дипломат направится в Москву. «Белорусская тема будет рассмотрена, но повестка дня его консультаций существенно шире — это не только Белоруссия, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений», — подтвердил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков (орфография сохранена).

Литва, член НАТО и ЕС, предоставила убежище лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, которой пришлось покинуть Беларусь после президентских выборов. Вильнюс также стремится мобилизовать международную поддержку белорусской оппозиции.

Литва рассматривает визит Стивена Бигана «как знак того, что США готовы сыграть свою роль в урегулировании белорусского кризиса, в том числе в отношениях с Москвой», — заявил глава представительства Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас.

Накануне о возможном визите Стивена Бигана в Россию сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте США. «Я предполагаю, что администрация США пытается отговорить Москву либо от вмешательства в одиночку, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к (более) жестоким репрессиям», — заявил на условиях анонимности один из источников.

«Для США здесь существует целый ряд проблем как с точки зрения прав человека, так и с точки зрения демократии, но есть также и компонент безопасности. Беларусь граничит с балтийскими союзниками и Польшей», — говорит агентству Reuters Джонатан Кац, эксперт по Восточной Европе из Германского фонда Маршалла.

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