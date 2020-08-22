Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно в субботу, 22 августа, поручил губернатору области закрыть бастующие предприятия. «Если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота», — приводит слова политика агентство «Интерфакс».

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«Если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим», — заявил Лукашенко, добавив, что власти «разберутся потом, кого пригласить на предприятие».

Какие именно заводы будут закрыты с понедельника, Александр Лукашенко не уточнил. Ранее он неоднократно отмечал, что забастовочное движение в Беларуси является незначительным, а работу прекращают лишь некоторые сотрудники. При этом он не исключал, что бастующих работников «Беларуськалия», которым на этой неделе удалось приостановить добычу руды, могут заменить иностранными рабочими из Украины. «Свято место пусто не бывает», — прокомментировал тогда забастовку Лукашенко.

Во время митинга своих сторонников в Гродно Александр Лукашенко также заявил, что белорусам следует «простить милиционеров, если они где-то ошиблись». Он заверил, что больше половины снимков «с синяками», которыми протестующие доказывали пытки в СИЗО — постановочные.

«Это ваши люди (сотрудники ОМОН — RFI). Даже если они где-то ошиблись — простите им», — обратился Александр Лукашенко к участникам митинга.

Выступая на мероприятии, политик поручил спецслужбам Беларуси «аккуратно выявлять подстрекателей» во время акций оппозиции. Он подчеркнул, что у властей страны есть «списки» провокаторов.

Как отмечает портал Tut.by, в Гродно на митинг сторонников Лукашенко собрались около семи тысяч человек. Также в субботу в некоторых городах страны проходят акции противников политика. Журналисты Tut.by сообщают, что люди вышли на улицы в Минске и Бресте. Крупные акции запланированы на воскресенье.

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