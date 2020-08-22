Лукашенко увидел в протестах сценарий «цветных революций»

Александр Лукашенко заявил, что события в Беларуси идут по плану «цветных революций». Соответствующую позицию он высказал во время визита на военный полигон под Гродно. Как отметил политик, по его мнению, протесты финансируются из-за границы, а Запад оказывает военную поддержку «альтернативному президенту Беларуси». Ранее Лукашенко привел войска в боевую готовность из-за «внешней угрозы».

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Александр Лукашенко отметил, что НАТО занимается переброской войск в сторону границы с Беларусью. «Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — выразил уверенность политик. «Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения», — подчеркнул Лукашенко, не уточнив, кто именно является «альтернативным президентом» страны. Его слова приводит государственное агентство БелТА.

Лукашенко также призвал войска принимать «самые жесткие меры по защите территориальной целостности» Беларуси. По его мнению, действия и заявления западных стран можно назвать вмешательством в ситуацию в стране.

Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах президента Беларуси и заявила о победе на них, сейчас находится в Литве. 21 августа она дала первую после голосования пресс-конференцию. «Народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов. Политик также призвала к проведению новых выборов президента.

В видео-обращении, опубликованном до пресс-конференции, Тихановская подчеркнула, что Координационный совет оппозиции поддержит рабочих, продолжающих забастовки.

Накануне стало известно о блокировке в Беларуси 72 сайтов, в том числе страниц СМИ. Среди них — популярные сервисы VPN, используемые для обхода ограничений доступа, сайты белорусских редакций Радио Свобода, The Village, Белсат и Еврорадио. За день до этого в стране заблокировали доступ к онлайн-платформе «Голос», которая использовалась для альтернативного подсчета голосов во время выборов президента Беларуси.

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