Пропавший во время акций протеста в Минске найден мертвым в лесопарке. Его труп найден повешенным на дереве

Волонтеры нашли мертвым 28-летнего Никиту Кривцова, пропавшего в Минске 12 августа, сообщает 22 августа поисково-спасательный отряд «Ангел».

Реклама Читать далее

«Кривцов Никита Сергеевич (31.07.1992 г.р.), найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — написал поисково-спасательный отряд «Ангел». Командир отряда «Ангел» Сергей Ковган отметил, что на погибшем нет видимых телесных повреждений.

Кривцов Никита Сергеевич (31.07.1992 г.р.), найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. ________________________ Администрация группы не комментирует обстоятельств гибели пропавшего. Publiée par Поисково-спасательный отряд "Ангел" sur Samedi 22 août 2020

В ориентировке сообщалось, что в первой половине дня 12 августа Никита Кривцов направлялся из Минска на работу в Королев Стан. После этого на связь с родственниками не выходил. Жена Никиты Кривцова Елена говорила, что его телефон в последний раз был включен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала порталу Onliner, что труп мужчин был обнаружен 22 августа в 14:00 повешенным на дереве в районе улицы Парниковой в Партизанском районе Минска.

Жена Никиты Кривцова сказала, что не знает, участвовал ли ее муж в митингах или нет. Ее также известили о том, что тело ее мужа было найдено повешенным. Есть ли на теле Никиты Кривцова следы избиений, она не знает. По ее словам, на опознание в морг она поедет 23 августа. «Нет больше нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим», — цитируют белорусские СМИ ее запись в инстаграме.

Ранее белорусские правозащитники сообщали о минимум пяти погибших во время протестов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться