В Литве 50 тысяч вышли на акцию «Путь свободы» в поддержку жителей Беларуси

В воскресенье, 23 августа, в Литве прошла акция «Путь свободы» в знак солидарности с жителями Беларуси. Люди выстраивались в живую цепь протяженностью в 30 километров от Кафедральной площади в центре Вильнюса до контрольно-пропускного пункта Мядининкай на границе с Беларусью.

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Прямую трансляцию мероприятия вел литовский портал Delfi.

Акция «Путь свободы» приурочена к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь длиной около 670 километров, соединив Таллинн, Ригу и Вильнюс. Цепь взявшихся за руки людей протянулась от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине. В ее создании приняли участие около двух миллионов человек, то есть четверть всего населения прибалтийских республик того времени. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время акции "Путь свободы" REUTERS - INTS KALNINS

В акции «Путь свободы» приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. Организаторы акции призвали участников надеть белую и красную одежду и принести с собой красно-белые цветы, по цветам флага Белорусской Народной республики. На Кафедральной площади в центре Вильнюса в 19:00 поднялся в небо воздушный шар с 15-метровым бело-красно-белым флагом. Для участия в акции зарегистрировалось 50 тысяч человек.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, оказавшаяся в Литве после спорных президентских выборов 9 августа в Беларуси, также заявила о своем намерении принять участие в акции. «Это очень много значит не только для меня, но и для всего белорусского народа, и люди чувствуют эту поддержку (…), это очень красиво», — сказала она корреспонденту агентства France Presse в субботу.

«30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на „Балтийском пути“ и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Свою поддержку Беларуси выразили и другие страны Балтии. В Латвии сотни демонстрантов прошли маршем вдоль границы с Беларусью, а затем выстроились в живую цепь в деревне Пиедруя на глазах у белорусских пограничников, дислоцированных на другой стороне Даугавы, реки, которая разделяет две страны. «Это наш прибалтийский способ выразить солидарность со всеми людьми в Беларуси», — сказала, обратившись к собравшимся, главный организатор латышской акции Инесе Вайваре. Живые человеческие цепи выстроятся сегодня в столице Эстонии Таллинне и вдоль знаменитого Карлова моста в столице Чехии Праге.

Акция "Путь свободы" в Праге, 23 августа 2020 года REUTERS - DAVID W CERNY

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