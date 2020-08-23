В Минске пройдет Марш за новую Беларусь

Крупные протестные акции намечены в это воскресенье, 23 августа, в Минске и других городах Беларуси. Протестующие собираются выйти на «Марш за новую Беларусь» в рамках протестных акций против режима Александра Лукашенко, который накануне приказал армии «без предупреждения» реагировать на нарушения границ.

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В Минске шествие начнется в 14 час. Местного времени на пл. Независимости, после чего участники намереваются пройти маршем по одноименному проспекту. В соцсетях распространяются призывы к жителям других городов страны – выйти на площади в это воскресенье.

Крупные митинги пройдут после того как накануне действующий президент А. Лукашенко выступил, по определению AFP, c «воинственными речами». Лукашенко заявил о серьезном «шевелении» НАТО у литовско-белорусской границы и отдал приказ армии реагировать «без предупреждения» на нарушение границы. В НАТО, как сообщает Би-би-си, Лукашенко ответили, что его заявления «безосновательны».

На прошлой неделе Лукашенко также призвал пресечь «беспорядки» в центре Минска.

Оппонент Лукашенко на президентских выборах, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выразила уверенность, что армия не выступит против собственного народа. «Это будет преступление», - сказала Тихановская в интервью BNS.

В субботу в интервью AFP Тихановская сказала, что гордится соотечественниками, которые после 26 лет страха теперь готовы отстаивать свои права. «Я призываю их не останавливаться, прожолжать, потому что нам сейчас особенно важно сохранять единство в борьбе за наши права, добавила 37-летняя Тихановская.

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