«За новую Беларусь»: несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Минска

Десятки тысяч человек пришли на пл. Независимости в Минске, где проходит «Марш за новую Беларусь». После минуты молчания началось шествие в направлении гостиницы Планета, в районе стелы «Минск — город-герой», где 16 августа состоялся крупнейший митинг в истории Беларуси и где сегодня установили военное оцепление.

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Акция на пл. Независимости началась в 14 часов. Люди заняли всю площадь, проезжую часть и площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Скандируют «Жыве Беларусь», — сообщает TUT.by.

Район стелы оцеплен военными, сообщают очевидцы. Корреспондента TUT.by задержали военные с автоматами. Министерство обороны предупредило, что в случае митингов у военных мемориалов с бело-красно-белыми флагами протестующие будут иметь дело с армией, а не с милицией. Накануне Светлана Тихановская в интервью BNS выразила уверенность, что армия не выступит против собственного народа. «Это будет преступление», — сказала оппонент президента Лукашенко на выборах 9 августа.

Солдаты выстроились в цепь солидарности возле Стелы Publiée par Чай з малинавым варэннем sur Dimanche 23 août 2020

Митинги проходят и в других городах – Жодино, Гомеле, Бобруйске, Мозыре, Лиде, Волковыске, Могилеве.

Данных о числе участников сегодняшних акций нет. По оценке Би-би-си, сегодняшняя акция в Минске может стать рекордной по числу участников в истории Беларуси. Предыдущий рекорд был установлен на митинге 16 августа.

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