ОБСЕ вновь предложила Минску посредническую роль в разрешении кризиса

Премьер-министр Албании и глава МИД Швеции обратились к официальному Минску с письмом, в котором вновь предложили президенту Александру Лукашенко посредническую миссию Организации по Безопасности и сотрудничеству в Европе. Ранее президент Франции сообщил, что Владимир Путин положительно отозвался об идее посредничества ОБСЕ.

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Письмо, которое подписали действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и глава МИД Швеции Анне Линде, чья страна готовится возглавить общеевропейскую организацию, направили письмо в Минск в субботу. Об этом сообщает Agence France Presse, которое получило копию обращения из источников, близких к албанскому правительству, в воскресенье, 23 августа.

В этом письме председатели ОБСЕ пишут, что организация пристально и с обеспокоенностью следит за происходящим в Беларуси. Эди Рама и Анне Линде вновь предлагают посетить Минск с тем, чтобы услышать существующие точки зрения на ситуацию и обсудить те вызовы, перед которыми сейчас стоит Беларусь, цитирует AFP.

В прошлый четверг Эди Рама в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым уже выступал с предложением о том, что ОБСЕ могла бы сыграть роль посредника в диалоге между властью и оппозицией, цитирует агентство коммюнике посольства РФ в Тиране.

Сергей Лавров при этом повторил официальную позицию Москвы о том, что внутрибелорусский кризис не должен разрешаться путем вмешательства извне.

Три дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ и Владимир Путин положительно оценил идею о посреднической роли ОБСЕ, сообщает Рейтер. Тогда же Макрон сообщил, что сам Лукашенко остался невосприимчив к предложению о посредничестве ОБСЕ.

Ранее с предложением посреднической миссии к Минску обращался Европейский Союз.

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