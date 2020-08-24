Беларусь: равновесие сил, но на одной стороне — автомат

На «Марш новой Беларуси» в Минске вышло в воскресенье, 23 августа, под две сотни тысяч человек. Мирным протестующим пригрозили армией, колючей проволокой, а лично Александр Лукашенко — автоматом. В копилке абсурда последних белорусских недель — новые экспонаты.

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Власть понимала, что в минувшее воскресенье белорусы, не согласные с победой Лукашенко с результатом 80% на выборах 9 августа, снова выйдут на улицы. Накануне Лукашенко заявил, что дает противникам выходные на раздумье, а с понедельника «пусть не обижаются — власть должна быть властью». Действия эти угрозы не возымели. Не особенно помогли и усилия журналистов и пиарщиков, привезенных из России на замену уволившимся сотрудникам Белтелерадиокомпании. Хештэг #ябатька придуман явно не знакомыми с белорусским контекстом специалистами — в Беларуси на самом деле «Батькой» редко называют правителя, а особенности произношения русских слов в Беларуси делают этот хештэг и вовсе близким к нецензурному слову. Провластные митинги, проведенные на минувшей неделе по всей стране, с вышеупомянутым слоганом также не убеждают. И власть, ожидавшую успокоения масс за две недели, это уже не только раздражает, но и злит.

Марш новой Беларуси в Минске 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Новая идея — раздувать угрозу гражданской войны, инициированной Западом, национальный бело-красно-белый флаг (флаг Белорусской Народной Республики 1918 года) объявить символом белорусских национал-социалистов и коллаборационистов времен Второй мировой. И популярный у протестующих флаг становится поводом для ввода армии в Минск — по словам министра обороны Виктора Хренина, военные берут под «охрану и защиту» мемориалы от демонстрантов с «флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства».

Марш новой Беларуси в Минске 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Подходы к стеле «Минск — город-герой» (там жестоко подавляли протест 9 августа) загородили колючей проволокой и расставили военных в боевом снаряжении. Впрочем, участники марша не пытались штурмовать заграждения, как и на предыдущей крупной акции, люди стекались в центр города десятками тысяч, ходили по проспекту Независимости, скандировали «Уходи!», «Жыве Беларусь!» и «Выпускай!» — в стране более двух десятков политзаключенных.

У Красного костела устроен мемориал погибшим в ходе протестов. Порядок, как и во все дни протестов, поддерживали сами демонстранты, дежурили волонтеры Красного креста. После того как вечером десятки тысяч все же пошли к стеле (недалеко от нее находится президентский Дворец независимости), канал «Пул первого» выдал несколько видео, на которых можно увидеть Александра Лукашенко и его несовершеннолетнего сына Николая с оружием. Силовики говорят, что «мы будем с вами до конца», а Лукашенко называет протестующих «крысами» и обещает с ними «разобраться».

Марш новой Беларуси в Минске 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Все это говорит об очень серьезной истерии и панике, которая сейчас есть у высшей политической элиты страны. Что мы увидели? Впервые в нашей истории на защиту дворца президента были брошены не только сотрудники МВД, но и армия. Впервые в истории Беларуси армия вмешивается во внутренний конфликт. Заявления министра обороны все более неадекватные, он говорит о гражданской войне, о геноциде, о том, что американские военные самолеты готовы поддержать протестующих, что армия может применить силу против демонстрантов за то, что у них «неправильные» флаги — всего только. Это все очень странно. Армия, автоматы Калашникова, поведение самого Лукашенко, его стремительная эвакуация из дворца и потом возвращение с автоматом в руках после ухода демонстрантов — трудно сказать, что хотели власти показать народу, но народ увидел только страшно перепуганного Лукашенко», — отмечает в интервью RFI политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Народный мемориал погибшим в ходе протестов. Минск 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«В любом случае за считаные недели в Беларуси уже произошли исторические сдвиги. Когда пресс-секретарь Лукашенко вынуждена опровергать слухи о его бегстве из резиденции, это уже полная десакрализация вождя, окончательное крушение мифа о народном президенте», — пишет политической обозреватель Александр Класковский в своей статье на Naviny.by.

Но у сторонников перемен нет стратегии, карнавальный протест может и выдохнуться. «Нет лидера, сколько ходим, а политзаключенных-то ни одного не выпустили, на Окрестина надо было идти еще прошлый раз, а не туда-сюда», — говорит один из активистов.

Марш новой Беларуси в Минске 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

На марше выступила представительница штаба Виктора Бабариков Мария Колесникова: «Посмотрите, как засуетилась власть. Митинги, песни, флаги, прыжки в мешках, другие ухищрения российских политтехнологов. И это настоящая предвыборная кампания после выборов. Именно вы заставили действующую власть шататься в своем кресле. Представьте, что директора вашей фирмы не любят все коллеги, постоянно показывают ему свое отношение и говорят уйти. Как долго он продержится на своем рабочем месте? Сейчас уволенный директор заперся в кабинете и не хочет выходить. Но нам всем хватит терпения подождать его у двери. Сейчас власть меняет белорусов, которые ей не нравятся, на украинцев, китайцев и россиян. Но нам проще заменить одного человека».

То есть объединенный штаб предлагает долгий марафон из мирных протестов, который пока только злит власть, но серьезных уступок с ее стороны не замечено. Национальная забастовка, которая действительно беспокоила государство, не развернулась.

Марш новой Беларуси в Минске 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Сейчас мы видим временное равновесие сил между властью и протестующими. Пока протестующим не удалось с помощью морально-психологического давления добиться не то что капитуляции, но и некоего раскола элит, номенклатуры, отделения от режима целых структур. В Беларуси жесткий консолидированный режим. С другой стороны, жестокостью подавить волю народа в первые три дня не получилось. Власти сейчас отступили. Сейчас у них расчет на то, что протест постепенно выдохнется, во-вторых, они перейдут к тактике постепенного зажимания гаек. Они, думаю, попытаются больше не пускать протестующих в центр города. Власть пытается перехватить инициативу», — считает Валерий Карбалевич.

Пока же успехи власти в борьбе с инакомыслящими выглядят довольно комично. Так, 23 августа ВВС Беларуси «пресекли провокацию» со стороны Литвы в виде «восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». Вертолеты МИ-24 боролись с бело-красно-белыми шарами, которые были запущены, видимо, участниками акции солидарности с белорусами «Путь свободы» — 50 тысяч человек выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью на протяжении 32 км.

Марш новой Беларуси в Минске 23 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Но появляются и другие новости — 24 августа члены президиума Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на проходной Минского тракторного завода (Дылевский — глава стачкома МТЗ).

Александр Лукашенко, принимая 24 августа министра образования с докладом, заявил, что те учителя, которые не хотят следовать принципам государственной идеологии «в школе быть не должны».

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