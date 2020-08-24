Литва и Беларусь обвинили друг друга в нарушении воздушных границ

Воздушные шарики спровоцировали дипломатический спор между Литвой и Беларусью. 23 августа более 50 тысяч человек приняли участие в «живой цепи» от Вильнюса до белорусской границы.

Вильнюс и Минск обменялись обвинениями в нарушении воздушной границы после того, как в Литве на границе с Беларусью были выпущены воздушные шарики в знак поддержки протестующих белорусов.

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Согласно сообщениям из Вильнюса, вертолет Ми-24 белорусских вооруженных сил нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел в воскресенье, 23 августа, за несколько минут до начала акции в поддержку протестующих против режима Лукашенко. Как сообщается в коммюнике МИД Литвы, в понедельник «в министерство был вызван посол Беларуси и ему была вручена нота протеста по поводу нарушения государственных границ».

До этого Беларусь выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны. Провокация, по данным Минска, произошла в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района, где был запущен «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». Минобороны Белоруссии выслало на место вертолеты Ми-24, которые «предотвратили провокацию без применения оружия».

Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Олег Орлов заявил, что запущенные Литвой шары с антигосударственной символикой несли угрозу безопасности полетов, передает РБК.

«Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и т.д.», — цитирует Орлова Tut.by.

Вместе с тем, нарушение государственной границы ВВС Беларуси отвергли. «Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской республики не было», — завил в понедельник Орлов.

Как сообщает Tut.by, МИД Беларуси также вручил ноту литовскому послу в Минске.

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