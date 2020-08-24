Светлану Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о создании Координационного совета

СК Беларуси вызвал лауреата Нобелевской премии и члена Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич. Она приглашена в качестве свидетеля по уголовному делу о создании совета. Светлана Алексиевич стала уже четвертым членом совета, которого вызвали на допрос.

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Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Об этом сообщают «Наша Нива» и Tut.by со ссылкой на пресс-службу совета. Вместе с Алексиевич на допрос вызвали члена президиума Координационного совета Павла Латушко.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках того же уголовного дела вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову.

Утром 24 августа силовики задержали еще двух членов президиума — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. По информации совета, их обвиняют незаконной организации забастовок. «Координационный совет требует сообщить информацию о местонахождении и процессуальном статусе Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского», — передает Tut.by.

На прошлой неделе Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о захвате власти в связи с созданием совета. О создании Координационного совета объявила кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. В состав президиума совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

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