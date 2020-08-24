Сюрреалистическая картинка из Беларуси: французские СМИ — о похождениях Лукашенко с автоматом

Французская пресса обсуждает в понедельник, 24 августа, прошедшую накануне в Минске масштабную акцию оппозиции, а также символический «ответ» Лукашенко. Le Monde отмечает в редакционной статье: «Две картинки резюмируют ситуацию в Беларуси (по состоянию) на воскресенье, 23 августа: с одной стороны — впечатляющий вид с высоты птичьего полета на центр Минска, опять затопленный морем мирных манифестантов, с другой стороны — президент Александр Лукашенко, одетый в черное, в бронежилете, с автоматом в руках, отрезанный от народа».

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«Сюрреалистическая картинка из Беларуси, — отмечает телеканал LCI: президента Александра Лукашенко засняли (…) в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках в его резиденции в Минске, рядом с которой проходила протестная акция оппозиции». Кадры, на которых белорусский «президент» «выставляет напоказ автомат», публикует на своем сайте даже «глянцевый» Paris Match.

Почти все СМИ отмечают (без комментариев), что автомат белорусский диктатор выдал еще и своему 15-летнему сыну.

Картинки с Лукашенко, «угрожающего оппозиции автоматом», несут «тяжелое символическое значение», — пишет журнал L’Obs.

«Лукашенко приземлился в своей резиденции, к которой приблизились — мирные — манифестанты. Послание такое: Янукович сбежал на вертолете, а он будет защищаться. Тони „Лукашенко“ Монтана — это могло бы вызвать усмешку, если бы, вероятно, не являлось прелюдией к усилению репрессий», — пишет корреспондент Le Monde Бенуа Виткин, отмечая: «Угроза («для президента Беларуси» — Прим. RFI) — несуществующая, но это — не главное», «ведь Лукашенко — человек спектакля и символа».

Loukachenko atterrit à sa résidence, près de laquelle des manifestants -pacifiques- se st approchés. Le message: Ianoukovitch avait fui en hélicoptère, lui défendra sa peau. Tony 'Loukachenko' Montana, ça pourrait faire sourire mais c sans doute le prélude à une répression accrue https://t.co/LqFyxd4If9 — Benoît Vitkine (@benvtk) August 23, 2020

«Для тех, кто еще сомневался, Лукашенко напомнил самым что ни на есть демонстративным и драматичным образом: столкнувшись с беспрецедентным протестным движением, он готов заплатить высокую цену за свое спасение, даже если это будет означать втягивание его страны в спираль насилия».

Именно в этом смысл изображений Лукашенко с автоматом, распространенных его пресс-службой, отмечает Виткин в статье, которая вышла под заголовком «В ответ на протесты Лукашенко избрал стратегию выжженной земли».

Виткин подчеркивает: «Лукашенко без колебаний играет на том, чтобы разделять народ. Вопреки очевидности, он обвиняет противников — „крыс“, как он их назвал из своего вертолета — в поиске путей вхождения (страны) в Евросоюз и НАТО, в желании запретить использование русского языка». Понятно, к кому обращается Лукашенко: для него это не только способ пугать немногих сограждан, которые его все еще поддерживают, но и посылать сигналы в Москву — ведь затрагиваются вопросы, вызывающие в Кремле особенно острую реакцию.

«Перед выборами белорусский президент обвинял Россию в том, что она тайно работает над тем, чтобы ее свергнуть. Но, столкнувшись с протестами, развернулся на 180 градусов и стал хвастаться поддержкой Кремля в борьбе с мнимыми западными попытками дестабилизации», — напоминает AFP.

Спецкор газеты Libération Жюстин Сальвестрони, которая в субботу, 22 августа, побывала на провластном митинге в «городе-повстанце» Гродно, отмечает в репортаже: президент, чья легитимность не признается протестующими, «осмотрел воинские части и сделал заключение: «Наша армия готова» («к тому чтобы противостоять угрозе, которая в его представлении, исходит со стороны Запада, а не с Востока»).

«Армия выходит на первый план в белорусском политическом кризисе», — отмечает журнал Le Point, обращая внимание на угрожающее обращение министра обороны Беларуси В. Хренина, намекнувшего на «связь» протестующих с «фашистами» и пообещавшего «защитить» от них «священные символы Второй мировой».

В связи с этим Courrier International цитирует британскую газету The Guardian: «Советники по вопросам пропаганды, нанятые в России, пытаются продать идею о том, что протестующих вдохновляют „идеалы“ нацизма и что они (протестующие) пытаются разрушить страну».

Но нет, они лишь хотят ухода Лукашенко, отмечает Libération в репортаже из Гродно. «Попробуйте представить хоть на минуту, что Лукашенко нет», — цитирует журналистка заявление «президента Беларуси», и тут же отмечает: «Фраза точно резюмирует состояние умов» большинства белорусов, которые как раз этого и хотят.

«В воскресенье от 100 до 200 тысяч протестующих снова вышли с требованием его отставки в центр Минска, несмотря на угрозы со стороны Лукашенко. (…) Кадры с изображением военных грузовиков и автобусов, заполненных омоновцами, (…) которые постоянно распространяли в соцсетях и крутили по государственному ТВ, не разубедили противников режима», — пишет Сальвестрони в репортаже из Минска. Отмечает: в огромном потоке протестующих на проспекте Независимости — на лицах людей и на забавных плакатах, которые они несут, прочитывается радость, «рожденная уверенностью в том, что перемены неизбежны».

Но пока «Лукашенко поклялся, что это было в последний раз, и с понедельника все закончится». У репортажа — тревожный заголовок: «Беларусь: последний «глоток свободы?».

Нельзя оставлять белорусов без поддержки — отмечает Le Monde в редакционной статье «Беларусь: Европа должна сыграть свою роль».

Газета хоть и подчеркивает, что Макрон, Меркель и глава дипломатии ЕС действуют осторожно, пытаясь не допустить в Беларуси украинского сценария-2014 («с прямым военным вмешательством российских сил»), все же призывает европейское руководство яснее обозначить свою позицию. Основа позиции — в солидарности с белорусским народом, который, «проявляя выдающееся мужество, продолжает требовать отставки Лукашенко и проведения свободных выборов».

Газета ставит перед европейскими руководителями трудную задачу: «Столкнувшись с новым кризисом у своих границ, ЕС должен сохранять твердость по вопросу ухода Лукашенко и поддерживать демократические устремления белорусов, избегая при этом попадания в расставленные ловушки: прямого вмешательства, нескончаемого конфликта или такого компромисса, который фактически позволит Москве усилить контроль над Беларусью».

Но можно ли решить эту задачу в принципе, когда во главе этой страны — вооруженный автоматом Лукашенко: не желающий идти ни на какие компромиссы, и строящий теперь свою риторику на воображаемом «противостоянии войскам НАТО»?

Бенуа Виткин подчеркивает: «В этом контексте» надежды на то, что «призывы к переговорам, — снова прозвучавшие в минувшее воскресенье со стороны разных европейских стран и организаций (в частности — ОБСЕ)», — будут услышаны, «кажутся иллюзорными».

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