В Беларуси членов КС Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову осудили на 10 суток ареста

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны 24 августа в Минске.

Во вторник, 25 августа, членов оппозиционного белорусского Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову минский суд приговорил к 10 суткам ареста по административным статьям о несанкционированных мероприятиях и неповиновении требованиям силовиков. Оба были задержаны накануне утром на встрече с рабочими у проходной Минского тракторного завода.

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Членов Координационного совета — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского — ОМОН задержал возле Тракторного завода 24 августа около 11 часов.

Их доставили в Партизанское РУВД, где оформили материалы об административном правонарушении по статьям 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. Суда Ковалькова и Дылевский ожидали в изоляторе на Окрестина.

Во вторник дела членов КС рассмотрел суд Заводского района. Дылевский и Ковалькова на суде утверждали, что никакого митинга не организовывали, а проводили встречу с рабочими, обсуждая ситуацию на МТЗ и переспективы забастовочного движения. На встрече присутствовал также заместитель генерального директора завода по идеологической работе, сообщил портал TUT.BY, опубликовавший репортажи с судебных заседаний по делам Ковальковой и Дылевского.

В качестве свидетелей судьи заслушали только силовиков, отказав защите подсудимых в опросе других свидетелей. Защитники также заявляла о нарушении права Ковальковой и Дылевского на защиту во время содержания в РУВД и ИВС, где им отказывали в вызове адвокатов.

Как отмечают портал TUT.BY и правозащитный центр «Вясна», в суде выяснилось, что протоколы на Дылевского и Ковалькову несколько раз меняли и переписывали.

Гендиректор МТЗ обратился в суд с ходатайством не применять в отношении Дылевского санкции и передать его на поруки заводу, чтобы не создавать напряженность на предприятии.

В стачком МТЗ вошло 23 человека, главой избран Сергей Дылевский, термист механического цеха. © Guennadi Charipkine / RFI

Решение суда — 10 суток ареста, которые Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова проведут в изоляторе на Окрестина.

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Утром 25 августа на допросе в Следственном комитете Беларуси побывал еще один член Координационного совета оппозиции Павел Латушко. У следователей бывший министр культуры, дипломат и экс-директор Купаловского театра провел три с половиной часа. После допроса Латушко сообщил журналистам, что с него взята подписка о неразглашении сведений по делу, — передает интернет-издание naviny.by (агентство БелаПАН). Его допросили в статусе свидетеля.

По факту создания белорусского Координационного совета СК возбудил дело по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Пресс-конференция Координационного совета по трансфере власти в Беларуси, 18 августа 2020. Слева направо: Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак и Сергей Дылевский. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

В качестве свидетелей по делу в СК уже вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову.

На среду, 26 августа, в СК на допрос вызвана Нобелевский лауреат по литературе, писатель Светлана Алексиевич.

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