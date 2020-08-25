Когда +50°C станет нормой: последствия глобального потепления глазами французских климатологов.

Лето 2020 стало летом рекордов — жара в Европе, холод и дожди в центральной части России, самые высокие в истории температуры в Сибири. Что говорят французские ученые об изменениях климата на планете? Их прогнозы на ближайшие десятилетия — в материале RFI.

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В середине августа Францию накрыла волна небывалой жары. В Париже почти неделю столбик термометра держался на уровне +40°C в тени, не намного холоднее было в Нормандии, где метеорологи зарегистрировали летние рекорды температур за всю историю наблюдений. 15 департаментов попали в зону «оранжевой» погодной опасности. Эту последнюю волну жары французы особенно тяжело переживали, так как ночь не приносила прохлады – к раннему утру воздух «остывал» лишь до температуры +25°C.

«К такой жаре нам всем стоит привыкнуть», – говорят сегодня метеорологи, указывая, что она напрямую связана с глобальным потеплением климата на планете. Если в ХХ веке сильная жара считалась аномалией, то за последние 15 лет она стала повторяться с настойчивой частотой. В 2003, 2006, 2010 и 2019 годах столбик термометра несколько дней подряд не опускался ниже 35°C. Согласно наблюдениям Météo France, с 1947 года Франция пережила 40 самых жарких летних эпизодов, половина из которых приходится на XXI век. А с 2010 года столбик термометра хотя бы раз за лето достигал отметки 40°C.

Но метеорологов беспокоят не столько рекорды температур в разных городах (+42,6° в Париже летом 2019), сколько продолжительность жарких эпизодов и частота их повторения. Как говорит климатолог института исследований в области долгосрочного развития (IRD) Франсуаз Виме, в ближайшие годы «можно ожидать, что летние жаркие периоды станут более частыми и длительными, они будут начинаться раньше, чем обычно, и повторяться поздним летом, и даже осенью». В интервью газете Le Parisien она предположила, что через пару десятков лет температура в районе +40°C станет обычным делом и в мае, и в октябре.

При этом, Франция – не единственная страна, где наблюдаются подобные климатические изменения. Летние температурные рекорды были в этом году побиты в Испании, Италии и Великобритании. Периоды долгих засух в последние годы отмечены практически во всех странах Европы, и не только Европы.

Больше всего климатологов беспокоит Сибирь, где в этом году рекорды температур были побиты сразу в нескольких городах. REUTERS - Lucas Jackson

Больше всего климатологов беспокоит Сибирь, где в этом году рекорды температур были побиты сразу в нескольких городах. 20 июня в Верхоянске столбик термометра поднялся до +38°C и, как отмечает сайт «Погода и климат», еще никогда в истории климатических измерений такой жары за российским полярным кругом не наблюдалось. А по данным Météo France, «это не только рекорд для Западной Сибири. Такой высокой температуры за полярным кругом Арктики вообще никогда не было!»

И это не единственный рекорд. 22 мая на Таймырском полуострове в одном из самых северных населенных пунктов России Хатанге была зарегистрирована температура +20°С, что совсем не характерно для весеннего периода. Весна 2020 года в этом регионе стала самой теплой за всю историю наблюдений. Абсолютный июньский максимум температуры в Хатанге был обновлён в 2020 году (+33,1 °C), а средняя температура этого месяца уже 16 лет подряд выше климатической нормы.

По словам климатолога Европейского центра исследований и подготовки научных расчетов (CERFACS) Кристофа Кассу, не столько рекорды температур в Сибири вызывают тревогу ученых, сколько продолжительность жарких периодов. «Вероятно, что 2020 будет годом с минимальным количеством льда в Арктике».

И хотя 2020 год еще не завершился, предположения французского климатолога подтверждают данные российского Гидрометцентра. «В июле cредняя протяженность морского льда составила 7,28 млн кв. км, что является самым низким показателем. (…) По состоянию на 31 июля площадь морского льда была ниже, чем в 2019 году, что являлось предыдущим рекордом наименьшего количества морского льда на эту дату», – говорится в публикации от 11 августа 2020.

Как указывает на своем сайте Гидрометцентр России, «по данными климатологов, средняя температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Волны тепла в высоких широтах стали более частым явлением, они также стали более продолжительными и интенсивными».

Как указывает на своем сайте Гидрометцентр России, «по данными климатологов, средняя температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в среднем по планете». REUTERS - Jacob Gronholt-Pedersen

Такой феномен ученые-климатологи назвали «арктической амплификацией»: когда при аномальной жаре за полярным кругом тает лед, земля быстрее прогревается, что ведет, в свою очередь, к еще большему потеплению климата.

Повышение температур в Арктике и связанное с этим исчезновение ледяной шапки будет оказывать существенное влияние и на средние широты. Как указывает тот же Гидрометцентр, «Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире, что сказывается на местном населении и экосистемах и имеет глобальные последствия».

Как отметил Генеральный секретарь Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) Петтери Таалас, «то, что происходит в Арктике, не остается в Арктике. Из-за взаимосвязей полюса влияют на погодные и климатические условия в более низких широтах, где живут сотни миллионов людей».

Какие природные механизмы начинают действовать при глобальном потеплении и каким образом потепление в Арктике влияет на нашу повседневную жизнь?

Обычно потоки воздуха в верхних слоях атмосферы перемещаются с запада на восток, что обусловлено вращением планеты вокруг своей оси. Благодаря этому перемещению циклоны сменяются антициклонами, определяя погодные изменения в каждой части Земли. Однако в последнее время ученые заметили, что антициклоны надолго «застаиваются» на определенной территории, вызывая длительные периоды засухи. Причины этого они видят в Арктике.

Ускоренное потепление за полярным кругом приводит к тому, что разница в температурах между Арктикой и зонами, расположенными дальше к югу, постепенно снижается. Это приводит к изменению направленности ветров, причем как в нижней части атмосферы Земли, так и в верхней.

«Если мы уменьшаем разницу температур между Арктикой и средними широтами, то мы ожидаем, что ветры, дующие с запада на восток, будут ослабевать», – объясняет специалист в области метеорологии Ратгерского университета Дженнифер Френсис.

Ослабленное струйное течение повышает вероятность того, что погодная система – особенно холодная зима или засушливый период – будет «блокирована». «Это означает, что погода, которую они создают, будет дольше удерживается в определенном месте. В результате происходит образование более устойчивых погодных волн, а тенденция формирования экстремальных погодных условий становится более вероятной», – пишет она.

Как волна жары, захлестнувшая запад Европы в этом году, задержалась надолго, так и холодный и дождливый циклон «застрял» в европейской части России дольше обычного.

Потепление в Арктике вызывает беспокойство ученых еще по одной причине – таяние пермафроста, или «вечной мерзлоты», может привести к высвобождению огромного количества углекислого газа и метана.

В настоящее время почва в материковой Арктике за летний период оттаивает на глубину не более одного-полутора метров, дальше расположена «вечная мерзлота», которая содержит большое количество органики и спящих микробов. В предыдущие эпохи природа в этом месте была другой: покрытая травой высокопродуктивная степь с большим количеством животных. При повышении температуры такая почва будет оттаивать, в ней будут просыпаться микробы и «доедать то, что не съели в прошлые эпохи». Углекислый газ и метан как раз являются продуктами жизнедеятельности этих микробов.

«По оценке ученых, в пермафросте содержится до полутора тысяч миллиардов тонн углекислого газа, то есть в два раза больше, чем сейчас в атмосфере Земли, и в пять раз больше, чем выбросы СО2 в результате человеческой деятельности с 1850 года», – указывают авторы научного журнала The Conversation. А метан обладает примерно в 25-30 раз большим парниковым эффектом, чем углекислый газ.

Углекислый газ и метан – два мощнейших ускорителя глобального потепления. Круг, таким образом, замыкается.

Чего нам ожидать от ближайшего и далекого будущего?

В период с 2020 по 2024 годы практически во всех регионах планеты будут наблюдаться новые рекорды температур. При этом в самых верхних широтах климат станет более влажным, а в средних широтах периоды засухи летом будут сменяться ураганами зимой.

Например, во Франции, согласно различным моделям климатологов, в ближайшие десятилетия температура +40ºC станет обычным делом, а к концу века можно ждать пиков от +45ºC до +50ºC. «Некоторые модели предполагают до +55ºC», – рассказал в интервью газете La Voix du Nord ученый Робер Вотар.

Ни на одном из континентов не обойдется без изменений, говорит французский ученый Паскаль Ийу. Например, ситуация с таянием ледников в Альпах – это тоже последствия глобального потепления. Разрушение любых горных ледников сейчас представляет угрозу для местного населения. В прибрежных зонах ситуация не лучше: в последние годы мы наблюдаем повышение уровня моря и затопление густонаселенных районов в разных регионах планеты. Кроме этого, участившиеся тайфуны и ураганы стали более разрушительными. Повторяющиеся каждый летний сезон продолжительные засухи приводят к лесным пожарам.

В период с 2020 по 2024 годы практически во всех регионах планеты будут наблюдаться новые рекорды температур. REUTERS - WOLFGANG RATTAY

Несмотря на рекордные летние показатели, средняя температура на Земле растет не так быстро. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, в 2019 году среднегодовая температура была лишь на 1,1 градус выше обычного. По прогнозам организации, ближайшие пять лет можно ожидать повышения от 0,91 до 1,59 градусов по сравнению с нормой. Это приближает нас к уровню, обозначенному Парижской конвенцией по климату, подписанной в 2012 году.

Целью этой конвенции было сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов с тем, чтобы к концу века рост глобальной температуры на планете не превысил 2 °C. Но уже этих двух градусов довольно, чтобы понять, насколько изменится наша повседневная жизнь.

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