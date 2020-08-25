Круизные лайнеры Италии первыми выходят в море после карантина

Итальянское правительство своим указом разрешило возобновление круизов по Западному Средиземноморью начиная с 16 августа. Компании, естественно, должны соблюдать строгие санитарные протоколы в условиях эпидемии COVID-19, поскольку скопление людей на круизных кораблях способствует заражению. По данным Международной федерации круизного судоходства, с начала пандемии более 3000 человек заразились и 73 умерли на борту морских гигантов. Рассказывает корреспондент RFI в Риме Анн Ле Нир.

Реклама Читать далее

►Оригинал на сайте www.rfi.fr

Судно Grandiosa итало-швейцарской компании MSC первым вышло в море вечером 16 августа с тысячей пассажиров на борту. Оно отправилось из генуэзского порта на Мальту с остановками в Чивитавеккии, недалеко от Рима, в Неаполе и Палермо.

Перед посадкой на борт пассажиры и члены экипажа прошли тест на коронавирус, представили заполненный опросник о состоянии здоровья, им проверили температуру.

Предполагается, что новые методы санитарной обработки на борту лайнера уничтожают более 99 % микробов. Для соблюдения норм физического дистанцирования пропускная способность, которая в обычное время составляет 6000 пассажиров, сократилась на 70 %. Ношение маски стало обязательным в некоторых местах. Что касается медицинского обслуживания, то оно значительно усилено.

Этот протокол будет действовать на всех судах компании MSC, которая также предусматривает круиз лайнера Magnifica 29 августа из Бари, в Апулии, в «греческий тур» на Корфу, Катаколон, Афины. Такие же санитарные правила введены компанией Costa, итальянской дочерней фирмой американской группы Carnival, чье судно Costa Deliziosa поднимет якорь в Триесте 6 сентября для 7-дневного круиза в Грецию.

Постепенное восстановление

Во время пандемии COVID-19 было зарегистрировано множество случаев заражения на борту круизных судов, застрявших во всех уголках мира. Успокаивают ли объявленные меры? Трудно предсказать, как после пяти месяцев вынужденного перерыва, будет возрождаться морской круизный сектор, оборот которого в Италии превышает 14 миллиардов евро и в котором работает 50 000 человек.

По словам генерального директора MSC Джанни Онорато, опубликованным экономической газетой Il Sole 24 Ore, «оборот судовладельческих компаний упадет на 70 % в 2020 году. Восстановление может быть только очень постепенным. Тем более, что нынешний рынок, лишенный американских и азиатских туристов, ориентирован в основном на итальянцев и французов». Но компания MSC настроена оптимистично: планы строительства шести новых судов на верфях во французском Сен-Назере и в Монфальконе близ Триеста подтверждены.

Неужели Венеция снова примет морских великанов? На данный момент нет, поскольку Costa и MSC не внесли в свои плановые маршруты «город Дожей», по крайней мере до конца 2020. На самом деле, это сделано не столько для защиты лагуны, но в основном из-за очень жесткого санитарного протокола и угрозы бойкота со стороны Венецианского комитета «Нет большим судам», который с 2012 года борется против пагубных последствий для Венеции от круизного туризма.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться