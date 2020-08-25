На митинге в поддержку Лукашенко выступил экс-командир СОБРа Павличенко

Во вторник, 25 августа, в центре Минска прошел митинг, посвященный 29-летию провозглашения независимости Республики Беларусь. Десятки тысяч людей собрались на площади Независимости. Одновременно у Комаровского рынка был организован митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко, которого ранее неоднократно обвиняли в ликвидации людей из «расстрельного списка» противников режима.

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Митинг на площади Независимости начался в 18 часов. Как сообщило «Еврорадио», сегодня, в отличие от нескольких предыдущих дней, милиция останавливала и не пускала на площадь некоторых людей, открыто несущих бело-красно-белый флаг (который был государственным до 1996 года, пока по инициативе тогдашнего президента Лукашенко не был заменен на зелено-красный флаг советского образца).

На площади в дождливый день собралось несколько десятков тысяч человек, чтобы отметить день 25 августа 1991 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь.

Этот день, также до 1996 года, был государственным праздником, Днем независимости Беларуси, пока его не перенесли на 3 июля (день освобождения Минска от нацистской оккупации).

Тысячи фонариков на площади Независимости 25 августа. pic.twitter.com/q9sDYWCjDX — TUT.BY (@tutby) August 25, 2020

Одновременно сегодня, в четырех километрах от площади Независимости, у Комаровского рынка, прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, на который собралось не менее 1 тысячи человек.

Как сообщила «Новая газета», на митинге выступил бывший командир СОБРа Дмитрий Павличенко.

В ноябре 2000 года белорусские правоохранители задерживали его по делу об «эскадроне смерти», уничтожавшем в 1999–2000 годах политических противников Лукашенко, однако спустя несколько часов вынуждены были отпустить без какого-либо постановления. Как в 2010 году рассказывал сам президент Лукашенко, это было сделано по его личному распоряжению.

Господин Павличенко, а также бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков и экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман (всех их подозревают в причастности к расправам над противниками режима), остались под европейскими санкциями даже после того, как ЕС, в ответ на освобождение многих политзаключенных, в 2016 году снял санкции в отношении других белорусских чиновников и самого Лукашенко.

В 2019 году получивший убежище в Германии экс-боец СОБРа заявил в интервью DW, что Павличенко лично участвовал в убийствах. Сам Павлюченко в интервью TUT.by назвал это «полным бредом».

В Минске на митинге в поддержку Александра Лукашенко выступил Дмитрий Павличенко, экс-командир воинской части 3214, экс-командир СОБРа. pic.twitter.com/G9SwD5um07 — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 25, 2020

Кроме того, именно Павличенко руководил разгоном протестующих в Минске в 2006 году, и тогда впервые против них были применены светошумовые гранаты. «Новая газета» отмечает, что эта «практика» более не применялась в Беларуси вплоть до нынешних жестоких разгонов протестующих, произошедших 9—12 августа 2020 года. Газета предположила, что это может быть связано с возвращением отправленного в отставку Павличенко в «строй» для того, чтобы подавить мирные протесты.

Сегодня, выступая у Комаровского рынка, Дмитрий Павличенко фактически признал свое участие в разгоне протестующих, заявив: «Трое суток мы стояли, ветераны, вместе со спецназом и ОМОНом» (чтобы противостоять, как он заявил, сторонникам «банды Тихановской») и «разгромили их на голову». «Не дадим же дальше продвижению этих экстремистских идей, экстремистских целей! За батьку, за Беларусь», — закончил оратор свое короткое выступление.

Напомним, Светлана Тихановская была основным противником Александра Лукашенко на этих президентских выборах, завершившихся 9 августа. Именно она с большим перевесом победила на тех участках, где была возможность провести независимый подсчет голосов.

Тем не менее, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко, что вызвало самые крупные в истории страны протесты. 16 и 23 августа на улицы Минска выходило до 200 тысяч человек. Крупные протесты проходили и продолжаются и в других городах.

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