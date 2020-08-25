РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви, призывавшего Лукашенко остановить насилие

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси Павла (Пономарева). Ранее митрополит Павел призывал Александра Лукашенко остановить насилие против манифестантов.

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О кадровом решении сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщивший, что «Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности» и «выразил ему благодарность за понесенные труды».

Митрополит Павел переведен в Россию, и назначен главой Кубанской митрополии.

Сообщается также, что новым главой Белорусской православной церкви, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией). Как уточняет «Еврорадио», это первый уроженец Беларуси во главе БПЦ.

Обозреватель «Новой газеты» Александр Солдатов отмечает, что, «в отличие от некоторых других иерархов Московского патриархата в Беларуси, именно епископ Вениамин выступал против «массовых беспорядков» и за «сохранение стабильности».

Напомним, незадолго до этой «отставки» по «собственному желанию», 14 августа, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел осторожно призвал Александра Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие.

Павел рассказал, что видел записи в интернете, где представители силовых структур применяют насилие к гражданам, был взволнован, и считает такое насилие неприемлемым.

Митрополит призвал «Александра Григорьевича Лукашенко, который является нашим гарантом», дать «правильное направление нашим защитникам — чтобы они защищали» и подчеркнул: «Насилию не место в нашей жизни. Не каждый народ хватил столько, сколько наш. Главное, чтобы воцарился мир в сердце каждого человека».

Как сообщал информационный портал TUT.by, митрополит Павел, к которому находившиеся рядом верующие обратились с критикой по поводу того, что он 10 августа поздравил Лукашенко с победой на выборах, извинился перед теми, кого это возмутило, объяснив такой шаг требованиями протокола и партнерских отношений церкви и государства. Митрополит также заявил, что будет каждый день молиться за мир в Беларуси и прекращение насилия, освобождение заключенных и исцеление больных.

Впрочем, митрополит тогда также заявил, что желание самих протестующих сделать так, чтобы их голос был услышан, «кто-то использует в корыстных политических целях». «Два дня назад я обращался к журналистам, а также к тем, кто прибыл в Беларусь с недобрым намерениями, чтобы оставили нас, чтобы дали нам шанс самим строить свою жизнь», — говорил тогдашний глава Белорусской православной церкви.

«Новая газета» приводит другие примеры того, что во время нынешнего политического кризиса в Беларуси митрополит Павел «вел себя амбивалентно». В частности, он трижды он возглавлял крестный ход сторонников мирного ухода Лукашенко, но затем перестал это делать, и даже осудил архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко), который «перешел на сторону народа» и жестко осудил «беззаконие силовых ведомств» Беларуси.

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