Тихановская рассказала Европарламенту о «мирной революции» в Беларуси без геополитки

«Мирной» и «демократической революцией» назвала продолжающиеся белорусские протесты кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в вторник, 25 августа, перед депутатами Европейского парламента. Она поблагодарила Евросоюз за отказ признать официальные результаты выборов 9 августа и победу на них Александра Лукашенко. По словам Тихановской, «требование белорусов просто — свободные и честные выборы». Созданный ей Координационный совет оппозиции предлагает властям диалог и вновь требует прекратить насилие и запугивание.

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Главная соперница Лукашенко на президентских выборах выступила перед депутатами Европарламента по видеосвязи, начав свою речь со слов о том, что Беларусь «переживает потрясения и кризис», в ходе которого «мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают в тюрьмы и избивают», а «власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы». По словам Тихановской, «не менее шести человек погибли, десятки пропали без вести».

Официальные результаты президентских выборов 9 августа (80% голосов — за Лукашенко) Светлана Тихановская назвала сфальсифицированными, отметив, что их не признает большинство белорусов и большинство международного сообщества.

«Европейские лидеры совместно объявили официальные результаты выборов фальсифицированными, — напомнила Тихановская. — Партии Европарламента в совместном заявлении заявили, что не признают результаты белорусских выборов и не признают Лукашенко избранным президентом Беларуси».

Назвав акции протеста против этих результатов «беспрецедентными по размеру и размаху в истории Беларуси», Тихановская подчеркнула: «Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Нас сейчас большинство».

Политик назвала происходящее «мирной революцией», особо отметив: «Революция в Беларуси — это не геополитическая революция. Это не пророссийская и не антироссийская революция. Это не революция против или за Европейский союз. Это демократическая революция. Это стремление нации самой принимать решения. Это стремление народа свободно и справедливо избирать своих лидеров и определять свою судьбу».

«Требование белорусов просто — свободные и честные выборы», — сказал Светлана Тихановская. «За последние две недели белорусы показали, что не сдаются и не сдадутся. Воля народа не будет сломлена», — продолжила кандидат в президенты.

Светлана Тихановская повторила в Европарламенте, что целью протеста и Координационного совета остается стремление «добиться справедливых и свободных выборов мирным путем, путем диалога». «Заявляю о нашей готовности к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций для облегчения диалога», — подчеркнула Светлана Тихановская.

Пока, по словам политика, белорусская власть отвечает на предложения диалога «угрозами и запугиванием». «Запугать не получится. Мы не сдадимся. Мы требуем уважать наши основные права. Мы требуем освобождения всех политических заключенных. Мы требуем прекратить насилие и запугивание со стороны властей. Белорусский народ заслуживает лучшего. Европа заслуживает лучшего», — этими словами Светлана Тихановская завершила обращение к депутатам Европейского парламента.

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