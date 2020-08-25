450 избитых и ни одного дела: в Беларуси обратились к докладчику ООН по пыткам

Несколько белорусских и международных правозащитных организаций обратились к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках, призвав его вмешаться в связи с жестокими репрессиями в отношении мирных демонстрантов в Беларуси.

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О факте обращения к Нильсу Мельцеру, спецдокладчику ООН по вопросам о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, сообщил во вторник, 25 августа, белорусский правозащитный центр «Весна».

Вместе с ним под обращением подписались Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация за права человека (FIDH).

В документе указывается на то, что после окончания президентских выборов 9 августа в Беларуси было задержано более 6000 человек, многие из которых находились в заключении до 10 суток, при этом местонахождение многих было неизвестно. «Как минимум 450 человек из них были избиты, заключенных унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении, где также утверждается, что «факты пыток и жестокого обращения с людьми являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили до таких жестких репрессий против людей».

Правозащитный центр «Весна» подчеркивает, что свидетельства более, чем 450 пострадавших были собраны с 12 по 20 августа, подтверждены фото- и видеодокументами.

«Первоначальный анализ показаний продемонстрировал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и принижающее достоинство обращение (с задержанными) по всей Беларуси представляют собой преступления против человечности», — подчеркивает центр «Весна».

При этом, несмотря на многочисленные сообщения о совершении этих преступлений сотрудниками милиции, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела, и, соответственно, не задержал и не отстранил ни одно из лиц, участвовавших в организации и совершении противоправных действий против мирных демонстрантов и случайных прохожих.

В связи с этим «Весна», FIDH, OMCT и БХК попросили спецдокладчика ООН о четырех действиях: 1) распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток и бесчеловечного обхождения с задержанными в Беларуси, и призвать немедленно прекратить эти нарушения. 2) призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все указанные факты и привлечь виновных 3) совершить визит в Беларусь 4) созвать специальную сессию Совета по правам человека ООН (или устроить дебаты на очередной сессии — она пройдет в сентябре—октябре) в связи с ситуацией в Беларуси.

Nils Melzer, Le rapporteur spécial de l'ONU contre la torture. Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Ранее, 18 августа, Европарламент признал Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС — в связи с «несвободными и несправедливыми» выборами и массовыми репрессиями против мирных демонстрантов.

19 августа Европейский совет, в который входят главы всех 27 государств ЕС, также не признал результаты голосования и согласовал скорое введение санкций «против всех ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов». Было также заявлено, что ЕС «тщательно изучит» вопрос о включении в санкционный список самого Александра Лукашенко.

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