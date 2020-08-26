«В Беларуси страх перешел на другую сторону»: Светлана Тихановская дала интервью газете Le Monde

В среду, 26 августа, французская газета Le Monde опубликовала эксклюзивное интервью со Светланой Тихановской, в котором она заявила, что у нее «не было права останавливать» борьбу. Происходящее в Беларуси Светлана назвала «революцией сознания».

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Решение уехать в Литву Светлана Тихановская назвала «личным», и добавила, что ей теперь не приходится все время скрываться, и она может быть полезнее, находясь вне Беларуси.

«Вопрос не в том, кто сегодня является президентом, это не имеет никакого значения. Важно, что белорусы больше не могут доверять Лукашенко, они его не хотят. У него больше нет легитимности. Это не случилось сразу, но постепенно, то, что происходит — революция сознания», — сказала Тихановская.

На вопрос о том, как заставить Лукашенко уйти, Светлана Тихановская отвечает, что призывает своих сторонников «ко всем легальным видам акций»: «рано или поздно он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам». По ее мнению, власти прекрасно осознают, что протестное движение не остановится. Лучше было бы, чтобы Лукашенко ушел как можно раньше, иначе страну ожидает длительный экономический и политический кризис.

Виновные в репрессиях должны предстать перед судом, считает Тихановская. Воскресные кадры Лукашенко с автоматом вызвали у народа смех, а не страх, добавляет она.

В интервью Светлана также рассказывает о работе Координационного совета по трансферу власти в Беларуси, в который вошли 70 человек. «Я не являюсь его членом, так как для этого нужно жить в Беларуси», — объяснила она. Если власти будут арестовывать членов совета, то «на их место придут еще семеро», так как «власть должна понять, что движение уже не остановить».

В качестве программы Координационного совета Тихановская назвала требование освобождения всех политических заключенных, возвращение к Конституции 1994 года, которая ограничивает срок президентской власти двумя мандатами, и смену членов избирательной комиссии для проведения новых выборов.

«Мы ничего не просим у наших иностранных друзей. Мы сами должны решать свои внутренние проблемы. Каждая страна знает, что должна делать и принимает решения суверенным путем. У нас нет никаких просьб», — отвечает Светлана на вопрос о международной поддержке белорусской оппозиции.

Кроме этого, она заявила, что время для переговоров с Москвой еще не пришло. «Время еще не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я попрошу ее, как и всех, с кем встречаюсь, уважать наш суверенитет», — сказала она. Что же касается приехавших работать в Минск российских журналистов вместо уволившихся белорусских, то Тихановская называет это «нечестным».

Лукашенко пытается напугать людей войной с соседними странами, но ему никто не верит, добавляет Тихановская.

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