Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Правнук писательницы Агаты Кристи Джеймс Причард решил переименовать роман «Десять негритят» в его новых переизданиях, выходящих во Франции. Теперь культовый детектив во французском переводе называется «Их было десять». Коррекции подверглось и содержание книги.

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«Мне кажется, что Агате Кристи хотелось больше всего развлекать людей, и она ни за что бы не подумала, что кто-то может быть оскорблен ее выражениями. (…) Сегодня, к счастью, мы можем это исправить», – завил правнук писательницы Джеймс Причард в эксклюзивном интервью французской радиостанции RTL.

26 августа знаменитый роман «Десять негритят» вышел во Франции в издательстве «Еditions du Masque» под названием «Их было десять». Этого добивался Джеймс Причард, которому принадлежит компания, владеющая правами на наследие Агаты Кристи.

В сегодняшнем интервью RTL он также добавил, что Франция являлась одной из последних стран, где роман выходил под таким названием. «Я уверен, что в США книга никогда не выходила под оригинальным названием. А в Великобритании его поменяли 1980-х годах, и теперь мы меняем повсюду», – сказал он.

Роман «Десять негритят» был опубликован в Великобритании в 1938 году под названием «10 Little Niggers» и в том же году во Франции, где его перевели как «Dix petits nègres». 80 лет спустя наследник писательницы решил убрать слово «негр» из всех изданий романа. «Когда книга писалась, язык был другой. И использовались слова, которые сегодня забыты. Этот рассказ основан на известной в то время считалочке, которую сочинила не Агата Кристи», – объяснил Джеймс Причард.

7 октября в свет выйдет новое переиздание романа в «карманном» формате. Как рассказала RTL генеральный директор издательства Livre de Poche Беатрис Дюваль, «речь идет не просто о смене названия, нужно было переделать перевод целиком, изменить содержание книги в соответствии с новым названием».

Agatha Christie books - Illustration photo © AFP/Jack Taylor

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